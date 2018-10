Roberto Eireos será el candidato del PP a la alcaldía de Monforte

El joven empresario Roberto Eireos Sáez (Monforte, 1977) tiene todas las papeletas para ser el próximo cabeza de lista del Partido Popular para optar a la alcaldía monfortina en las elecciones locales del próximo mes de mayo, en sustitución de Julia Rodríguez Barreira, quien optó a este cargo sin éxito en los comicios de 2011 y 2015.

Eireos es muy conocido en la ciudad al ser copropietario de dos locales de hostelería, la cafetería Pra y el restaurante y pub Awa, además de formar parte de la dirección de la autoescuela Lemos.

Desde el año 2015, Eireos es concejal en el Ayuntamiento de Pantón y ya en 2003 formó parte de la candidatura de este partido por Monforte, cuando la lideraba Nazario Pin.

Las fuentes del PP consultadas indicaron que es cuestión de días que se anuncie de forma oficial la candidatura de Eireos, a quien se le propuso liderarla hace ya unos meses y al que finalmente convencieron el pasado domingo. El presidente del partido a nivel gallego, Alberto Núñez Feijóo, dio su visto bueno a esta opción. De forma paralela, la dirección del PP llevaba tiempo intentando convencer a Julia Rodríguez Barreiro de que cejase en su empeño de encabezar la lista. Le hicieron ver que su liderato no tenía más recorrido, que tanto los resultados obtenidos en 2015 como su falta de empatía con la ciudadanía no auguraban buenos resultados en las locales del próximo año. Ambas percepciones fueron determinantes a la hora de buscar un sustituto, "aunque fuese a última hora", señalaron destacadas fuentes del PP, para "por lo menos no sufrir un batacazo en la segunda ciudad de la provincia".

Los preguntados por la situación que se vive en Monforte no dudaron en indicar que no es "fácil contentar a las familias existentes en el partido a nivel local", y que Roberto Eireos podría ser una persona que aglutinase a todas, algo que no se dio en los últimos comicios.

Sobre el más que previsible nuevo líder del PP en la ciudad dicen que se trata de una persona "ágil, resolutiva, con buen carácter y con una gran cantidad de amigos", además de calificarlo de "humilde, pues si no sabe sobre algo, pregunta", destacaron. Todas esta cualidades jugaron a su favor, aunque Eireos puso como condición tener cierta potestad a la hora de conformar la candidatura con aquellos que lo acompañarán.

UNA LISTA RENOVADA. Roberto Eireos ha puesto pocas condiciones para encabezar la candidatura de los populares de Monforte. Solo ha pedido poder rodearse de las personas que, cree, pueden ayudarle a, si no ganar, al menos mantener el tipo en unos comicios en los que el PSOE aspira a lograr la mayoría absoluta. Las fuentes consultadas indicaron que volvería el actual edil Iván Vázquez, quien consideran un gran activo; y que se incorporaría al proyecto el presidente de la denominación de origen Ribeira Sacra.