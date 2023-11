O río Miño descobre o pasado asolagado

As circunstancias conceden unha segunda oportunidade para descubrir parte do pasado asolagado polo río Miño coa construcción do encoro dos Peares, creado en 1955. Esta situación xa se deu hai xusto un ano por unhas obras de mantemento da presa desenvoltas por Naturgy, a empresa explotadora.

Eses traballos, que dende a compañía califican de "extraordinarios", teñen que repetirse estas semanas. Están en marcha dende o pasado 30 de outubro. Cinco días antes comezou a realizarse un descenso progresivo do nivel do encoro, ata acadar, segundo os datos facilitados por fontes de Naturgy, unha cota de 184,5 metros sobre o nivel do mar, arredor do 75% do volume total do encoro e 6,5 metros por debaixo do habitual.

Iso quere dicir que, por exemplo, na praia fluvial da Cova (O Saviñao), onde antes había auga para bañarse agora hai area mollada e bulleiro. Se un camiña en liña recta dende o comezo do areal acabará por atoparse cun gran precipicio. Aos seus pés queda auga, pero a profundidade é tan escasa que só embarcacións pequenas, coma as da empresa Turismo Pantón, son quen de percorrer o río actualmente, polo que poden manter o seu servizo para turistas.

Na praia da Cova hai area mollada e bulleiro onde antes era posible o baño. A illa de Maiorga, como hai un ano, é unha península

Si tivo que interromper a súa actividade a Deputación de Lugo. Por segundo ano consecutivo, a tempada de viaxes en catamarán dende o embarcadoiro de Belesar adiantou o seu remate. O caudal non é suficiente para que os barcos poidan levar xente. Permanecen quietos e apagados no mesmo punto de saída, pero uns metros máis abaixo e polo tanto a maior distancia do habitual.

A notificación de Naturgy debeu coller a moitos en fóra de xogo, pois hai numerosos peiraos e embarcacións privadas que quedaron varados nos bancais que soben dende o río ata as estradas e camiños contiguos. Na propia poboación de Belesar, tres pequenas barcas situadas nas proximidades da ponte xa non tocan auga.

É neste núcleo, que se reparten os concellos de Chantada e O Saviñao, onde os que se animen a explorar poden atopar unha das maiores sorpresas. Cando se construíu o encoro, a igrexa que había en Belesar quedou mergullada. Houbo que levantar unha nova, a actual, uns metros ribeira arriba. Os restos da antiga distínguense estes días perfectamente.

Chama a atención o impresionante muro de pedra, intacto malia levar 60 anos asolagado. Permanece inquebrantable e sólido, como se seguira protexendo o interior do templo.

Detrás súa atópase o que queda da igrexa e aínda se conservan algúns dos seus elementos. Hai paredes con pequenas ventás e escaleiras de pedra que sobreviviron sen colapsar ao paso do tempo, igual que a pía da auga bendita, que está tal cal foi deixada antes de que o templo quedara debaixo da auga do Miño. Tamén se atopan esparcidas rochas de gran tamaño, que no seu momento formaron parte da estrutura.

En Belesar vense igualmente os piares antigos da ponte que conecta a parte chantadesa do núcleo coa do Saviñao, normalmente ocultos polo caudal. A uns quilómetros de distancia, cara a Pantón, a illa de Maiorga volve ser unha península, coma o ano pasado. A redución do nivel da auga descubriu un camiño para chegar a esta porción de terra no río sen necesidade de subir a unha embarcación ou nadar.