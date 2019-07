Rifirrafe entre el gobierno de Monforte y el PP a cuenta de la mejora de la Edar

El último pleno de la corporación municipal de Monforte no fue bronco, pero sí se dio un rifirrafe entre el equipo de gobierno local, del PSOE presidido por José Tomé, y el grupo popular que lidera Katy Varela en torno a la necesidad de mejorar la estación depuradora de aguas residuales (Edar). Los populares pidieron que el Gobierno central destine fondos a tales obras mientras que los socialistas le recordaron a Varela que ello es competencia exclusiva de la Xunta y que el Ejecutivo gallego hace oídos sordos a los requerimientos que en este sentido se plantean desde hace años.

El portavoz socialista, Iván Torrés, no tuvo piedad con la que se encarga de la portavocía del Partido Popular. Dijo de ella que estaba totalmente "desinformada" y que no tenía "claras las ideas", para finalizar su intervención asegurando que la propuesta del PP era, a todas luces, "una chapuza".

Las palabras de Torres no sentaron nada bien a la portavoz popular, quien pidió que no se dirigiesen a ella faltándole al respeto, "atacarme y desprestigiarme", destacó. La apoyó la edil de Esperta Monforte, Maribel García, quien destacó haber padecido "acusaciones similares a las vertidas contra la portavoz popular" en el pasado mandato. A su juicio, esas no son formas "nin éticas nin estéticas".

El alcalde monfortino zanjó ese rifirrafe diciendo a Katy Varela que hable con la conselleira de Infraestructuras para que entre a formar parte del convenio firmado con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y con la Diputación de Lugo para mejorar la red de "saneamiento monfortina", plan que está en marcha.

Tomé lamentó que a pesar de la aportación del canon que se paga a Augas de Galicia todos los años desde el 2012 (desde entonces en torno a un acumulado de unos 2,5 millones de euros) este departamento del Ejecutivo gallego no ha destinado ni un solo euro a apoyar los planes de mejora de la red de saneamiento monfortina.

El regidor local recordó a Katy Varela que Augas de Galicia dispone desde el año 2012 de un estudio que alerta de la precaria situación de los colectores del municipio y que, sin embargo, se ha mostrado reticente a apoyar labores de mejora tanto de la red de tuberías como de la propia Edar

1991. La depuradora fue construida por la Xunta e inaugurada poco antes de las elecciones municipales de 1991 cuando Manuel Fraga era presidente del Ejecutivo gallego, quien había acudido al acto.

La Edar, instalada en la parroquia de Piñeira, fue concebida para ser ampliada en caso de necesidad, pero tal acción, a pesar de los problemas existentes, nunca llegó a ejecutarse.