La Ribeira Sacra suma 13 puntos negros turísticos

La consolidación de la Ribeira Sacra como destino turístico es innegable pero, parejos a ese aumento de visitantes y ese despegue económico, aparecen una serie de riesgos y el que más preocupa a vecinos, administraciones y a las propias empresas del sector es el de la carga de visitantes que puede soportar el territorio en su conjunto. El Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra maneja un documento en el que detalla un total de 13 puntos (entre las provincias de Lugo y Ourense) conflictivos o preocupantes, lugares donde la afluencia de gente es elevada y en los que la alta presencia de vehículos puede poner en riesgo la conservación del entorno natural, además de acabar con la calidad asociada al propio destino.

El consorcio también propone soluciones. Las más socorridas, la creación de estacionamientos disuasorios en las poblaciones cercanas, líneas de buses lanzadera y limitar el aforo diario a determinados puntos de interés.

El estudio pone, en el lado de Lugo, la atención sobre los embarcaderos de Ponte do Sil (Monforte de Lemos) y Belesar (O Saviñao). También señala el entorno de la playa de A Cova (O Saviñao), el inicio de la ruta de Augacaída (Pantón) e incluso el pueblo de Portomarín como lugares a vigilar.

Bañistas en la Playa de A Cova. AEP

Del lado de Ourense, el documento hace mención a la situación preocupante que se da en los embarcaderos de A Abeleda (Teixeira) y Santo Estevo (Nogueira de Ramuín), así como en las inmediaciones de los monasterios de San Pedro de Rocas, Santa Cristina y Santo Estevo de Ribas de Sil; en el pueblo de Parada do Sil y en las pasarelas del Río Mao.

En todos estos lugares la problemática es similar: se trata de lugares de gran belleza, puntos de primer orden en las preferencias de todos los turistas que se acercan a la zona y que además están ubicados en lugares de difícil acceso, donde la orografía es especialmente complicada. Son lugares en los que hay poca capacidad de estacionamiento (menor a la demanda) y de alta sensibilidad natural y para ellos el consorcio adelanta una serie de posibles soluciones.

En algunos de los puntos señalados ya empezaron a probarse alternativas. Por ejemplo, la playa de A Cova (O Saviñao) hay una elevada concentración de gente y es una zona con apenas una veintena de plazas de aparcamiento. La carretera de acceso es estrecha y se producen atascos todos los veranos (imagen de portada). Por todo ello, este estío se estrenó un servicio de bus lanzadera desde Escairón con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística (PST). Para 2023 se prevén cambios para mejorarlo.

Atasco en el estacionamiento de la playa de A Cova. AEP

También se establecieron ya limitaciones en los monasterios de Santa Cristina y Santo Estevo, ambos en Ourense. Al primero, desde 2021, en período estival solo se puede acceder a través de un bus lanzadera o con los transportes de las agencias de viajes. En el monasterio de Santo Estevo, este verano funcionó con buena acogida un tren turístico lanzadera de una empresa de carácter privado.

En las inmediaciones del embarcadero de Ponte do Sil (Monforte) hay capacidad para estacionar unos 30 vehículos y un bus (este a 600 metros del punto de embarque) pero la zona de aparcamiento es insuficiente y la señalización, escasa. Ello implica que en las épocas de mayor afluencia se generen filas de coches que invaden una calzada que comunica las dos provincias y que es muy usada por la población local.

El consorcio propone habilitar estacionamientos en los pueblos cercados de Doade y A Abeleda y poner en marcha buses lanzadera hasta los puntos de embarque de los catamaranes de la Diputación, con alto volumen de gente.

El embarcadero de Belesar no mueve tantos viajeros como el de Ponte do Sil, pero funciona un catamarán con 66 plazas que sale varias veces al día. No hay estacionamiento habilitado como tal, solo una zona (un ensanchamiento de la acera) pegada al río que hace la función pero que solo tiene capacidad para diez vehículos. La solución pasa, a criterio del consorcio, por aprovechar varios espacios vacíos en Belesar (a ambos lados del río) para crear estacionamientos ordenados, señalizados para buses y turismos.

Una de las soluciones para Augacaída (Pantón) es la de habilitar un aparcamiento desde el que llegar a pie al inicio de la propia ruta.

En Portomarín se lleva tiempo hablando de la necesidad de peatonalizar de manera integral las calles del centro y así evitar la acumulación de vehículos y el consiguiente riesgo para los peatones.