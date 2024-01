La Ribeira Sacra, escenario del nuevo videoclip de la cantante arzuana MJ Pérez

La Ribeira Sacra está de moda también entre los artistas, que cada vez se decantan más por sus paisajes para inspirarse, componer o incluso rodar vídeos. Ese ha sido el caso de la cantante y productora arzuana MJ Pérez, que celebra este año una década sobre los escenarios con una gira.

Tiene un nuevo tema, Barco á deriva y el próximo día 19 se estrenará el videoclip, rodado íntegramente en la comarca. Para ello eligieron escenarios como el santuario de Fátima (Chantada), la isla de Maiorga y Porcís (Pantón), el dolmen de Abuíme (O Saviñao) o el Penedo do Garabullo (Carballedo).

"A paisaxe da Ribeira Sacra, e concretamente en outono, transmíteme unha mestura de sentimentos, como paz e tranquilidade ou un pouco de nostalxia e desasosego, que acompaña moi ben o que quero transmitir coa canción", indicó MJ Pérez.

El tema, añade, tiene un poso de "negatividade, frustración e loita por un futuro que parece que nunca chega, pero ao mesmo tempo fala de soidade e paz no medio do caos". En ese contexto, MJ Pérez cree que la Ribeira Sacra le ha servido para añadir imágenes "como a dun barco solitario, que me pareceu moi forte e potente".

Presentación. El jueves de la semana que viene, día 18, MJ Pérez estará en el Café Cantón de Chantada para una 'premiere' en la que los asistentes podrán escuchar la canción y ver en primicia el videoclip.

El evento empezará con un pequeño coloquio entre la artista y la periodista Guada Guerra. MJ Pérez interpretará algunos temas en vivo y para finalizar habrá una degustación de vino de la Ribeira Sacra y de queso de Arzúa-Ulloa.