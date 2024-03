La Ribeira Sacra es aún destino de estancia corta

El destino Ribeira Sacra lleva años acaparando titulares. Sus fotos corren como la pólvora por la redes sociales y está llamado a ser uno de los motores económicos del interior de las provincias de Lugo y Ourense. La presencia de visitantes se ha multiplicado y hay recursos con mucha carga de gente. Los negocios relacionados con el sector han aumentado de manera notoria pero los propietarios de esos negocios hacen hoy balance e insisten en que todavía queda camino por andar: a la Ribeira Sacra llega más gente de un tiempo a esta parte, pero la temporada alta es todavía muy corta y las estancias son aún de pocos días. Lo bueno es que la gente que viene, la mayoría de las veces, se gasta dinero en comer, en beber, en comprar y en actividades, según apuntan.

Juan Míllara y su mujer Cristina Cardo abrieron hace seis años Turismo Pantón (foto de portada), una empresa que organiza rutas por la Ribeira Sacra. Ofrecen viajes fluviales en una lancha neumática y otros en todoterreno. Además, completan la oferta al gusto del cliente: desde miradores, a románico, pasando por senderismo o bodegas.

La pareja dejó la ciudad por un pequeño negocio en la tierra de los padres de Juan y están contentos con la acogida pero advierten que no todo el campo es orégano.

"Tenemos gente, pero todavía estamos hablando de mucha estacionalidad. Aquí la gente se mueve en Semana Santa, en julio y agosto. Ahí trabajas a tope, el resto del año es todo muy dosificado", relata. 2Las expectativas son de que eso cambie pero, por ejemplo, se hace mucha promoción para otoño porque la zona está especialmente bonita, pero para nosotros sigue siendo temporada baja", comenta.

Juan Míllara añade otro detalle. "En el covid tuvimos una curva espectacular. Subimos como la espuma, pero eso ya se ha relajado", dice.

Juan Míllara, con un grupo en la lancha de Turismo Pantón. EP

El perfil del turista en temporada alta es el del viajero nacional, especialmente de Cataluña, País Vasco y Asturias. "Gente que viene por el románico o el vino, que busca actividades para llenar su tiempo. Gente que se gasta dinero, que le gusta comer y beber bien, pero que tampoco se queda mucho tiempo. Son viajes de tres días y después se van a la costa o a Santiago. Lo bueno es que sirve para abrir boca. Se dan cuenta de que la Ribeira Sacra no se ve en dos días y vuelven", relata. Fuera de temporada alta, los que más se acercan son los turistas gallegos, especialmente de la provincia de A Coruña.

En los mismos términos se manifiesta Mayca Rodríguez de A Pousa do Asma, en Chantada. Su negocio incluye un albergue y una decena de apartamentos turísticos. Al albergue llegan más los peregrinos, los apartamentos tienen más turistas. "Nos apartamentos estamos cheos na Feira do Viño, en Semana Santa e a primeira quincena de agosto. Fóra desas datas funcionamos ben nas fins de demana, pero pola semana está todo moi parado", relata. "O Entroido nin o notamos", añade.

Mayca Rodríguez, en A Pousa do Asma. M.P.

También reciben turistas nacionales principalmente que pasan una media de tres días. "Paran aquí e despois van cara Monforte outros dous días ou cara Ourense. Fan gasto na zona porque almorzan e xantan fóra. Ao vir pouco tempo non cociñan case nos apartamentos", comenta. A Pousa do Asma abrió en 2021 y Mayca reconoce que pensaban que habría más gente a lo largo de todo el año. "Non nos vai mal, pero si que esperabamos un traballo máis continuo, sin eses picos", dice.

ZONA CERO. La playa de A Cova (O Saviñao) es uno de los puntos más conflictivos en verano por la carga de visitantes que tiene. Justo allí está el restaurante del mismo nombre que regenta Diego Rodríguez (foto superior), que cuenta con Manu Rodríguez en la cocina.

En su caso, la temporada alta se alarga del 15 de junio hasta bien avanzado septiembre, pero Diego Rodríguez reconoce que la cosa cambia fuera de esas fechas. "En verano rechazamos reservas porque vamos llenos y no podríamos dar un buen servicio y en los meses de invierno nos acordamos de esas reservas que tuvimos que rechazar", comenta. "Los fines de semana hay gente pero, por ejemplo, esta Navidad fue muy mala, en comparación con la anterior. Además, a estas alturas la cosa está todavía muy parada", relata.

"Queda mucho camino para tener una afluencia de gente sostenida y eso que aquí, en la ribeira, hay microclima y te llama gente de A Coruña y te dice ‘¿llueve ahí?’ y si no llueve se vienen", relata.

También coincide en que el perfil del visitantes es nacional . "Si hay puente en Madrid, llenamos", concluye.