La Ribeira Sacra encara la recta final para ser Reserva de la Biosfera

La candidatura de la Ribeira Sacra y Sierras do Oribio e Courel encara la recta final para ser proclamada de modo oficial este mismo año Reserva de la Biosfera por la Unesco, la séptima con la que contará Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, ha visitado este domingo el mirador cabo do Mundo, en O Saviñao, donde ha hecho un balance del trabajo realizado por la Xunta en los dos últimos años.

Según ha indicado, tan solo falta el pronunciamiento del Comité Internacional de Coordinación del programa MaB (Man and Biosphere), órgano rector de la Unesco y responsable de la decisión sobre las candidaturas.

Vázquez ha explicado que el acto de proclamación estaba previsto inicialmente para junio en Nigeria y que el comité español del MaB ha notificado recientemente que la reunión se pospone, como mínimo, "hasta el final del verano".

La conselleira ha recordado que la Ribeira Sacra es desde abril de 2019 Geoparque Montañas do Courel –único de este tipo en Galicia- y que el territorio aspira a ser reconocido como Patrimonio Mundial

La percepción de fondos territorializada fue una de las cuestiones abordadas el viernes en una reunión extraordinaria do Comité español do programa MaB, en la que la candidatura de la Ribeira Sacra no figuraba, ya que se ceñía a las 52 ya declaradas oficialmente.

Según Vázquez, la Xunta mostró su "malestar" y solicitó una rectificación por parte del Gobierno. Finalmente, indica la Xunta, la propuesta de Galicia fue apoyada por unanimidad, de modo que recibirá los fondos acorde con la dimensión de todas sus reservas da biosfera en el periodo 2021-2023.

