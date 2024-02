La ribasilense Lena Álvarez logra con 17 años el mayor nivel de RSL Awards

Con solo 17 años de edad, Lena Álvarez, vecina de Ribas de Sil, puede presumir de ser una de las pianistas más jóvenes en haber obtenido el sexto nivel de RSL Awards, un organismo con sede en Londres que otorga uno de los títulos de música más prestigiosos del mundo. Es equivalente a un grado universitario y tiene validez en 55 países.

Hace una semana que la joven recibió la noticia. Días atrás había hecho a través de internet el examen, que tildó como "complicado" por el exigente repertorio que tuvo que preparar. "Na casa estamos todos moi contentos, porque isto é o significado de moitas horas de traballo", indica Lena, estudiante de segundo de bachillerato en el instituto de Quiroga.

Lena Álvarez, que reside en Vilar do Mato, toca el piano desde los siete años de edad. Fue miembro de la banda de folk de Ribas de Sil, estudió en la Escola de Música Moderna de Monforte y actualmente toca en un grupo quirogués de reciente creación, The Clocks (es posible que debuten en la próxima Feira do Viño de dicho municipio), además de acudir a clases de música a Ponteareas.

Su próximo objetivo es preparar los accesos a grados superiores de jazz y música moderna de París, Amsterdam y Barcelona. Esa labor tendrá que compaginarla con el resto de su formación académica, en un curso tan exigente como segundo de bachillerato.

Felicitaciones

Desde la Escola de Música Moderna no ocultaron la satisfacción por el gran resultado que obtuvo su alumna. "Se ha convertido en la primera en lograr el grado más alto de RSL Awards", indicaron.

Además, es la segunda estudiante de este centro que consigue uno de estos diplomas. El anterior fue el malogrado Luis Nieves, quien obtuvo en 2019 el cuarto grado. La madre de este joven, presidenta de la asociación Luis Nieves, se sumó a las felicitaciones públicas a Lena.

Desde la Escola de Música Moderna anunciaron que ambos "tendrán su lugar en el pasillo de la fama del centro, con fotos que recuerden sus logros".

Trabajo: "Intento tocar tres horas ao día"

Detrás de cada éxito hay muchas horas invertidas. Los títulos y reconocimientos son solo la punta de un iceberg enorme, cuya mayoría de partes no se distinguen a simple vista. En el caso de Lena Álvarez, los triunfos se traducen en la cantidad de tiempo que dedica al piano. Siempre depende de los exámenes y trabajos que le manden en el instituto, que tampoco puede desatender. "Se podo, intento estudar e tocar o piano tres horas ao día", indica la joven. A mayores, Lena Álvarez se desplaza a Ponteareas dos o tres días a la semana. Allí recibe formación durante cuatro horas.



El examen

RSL Awards planteó una prueba que ella misma considera muy dura. Debía mandar vídeos suyos tocando, pero antes era necesario un trabajo de investigación y ensayo. "En total, enviei oito cancións. Catro eran máis axustadas ás partituras e no resto fixen arranxos. Era un repertorio de jazz e música latina difícil de preparar", relata Lena. Pese a ello, el examen le salió bien. Tres semanas después de realizarlo recibió desde Londres la notificación de que estaba aprobada. Ahora debe esperar unos días para tener el diploma oficial.