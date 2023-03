Ribas de Sil quiere dedicar su tercer centro de interpretación al ferrocarril

El Concello de Ribas de Sil inició los contactos con Renfe para abrir su tercer centro de interpretación, que estará dedicado al ferrocarril. Pretenden aprovechar un edificio de la estación de San Clodio que está en desuso y parte del material antiguo que almacena para aumentar su oferta turística y poner en valor una parte importante de la historia del municipio.

El museo incluiría una amplia variedad de piezas relacionadas con el taller ferroviario de San Clodio, que llegó a tener mucho movimiento y del que aún se conservan restos de varias máquinas. Entre ellas, las que se empleaban para el cambio de agujas o para empatar vías, aunque también hay pequeñas herramientas, señales y otras piezas.

Todas ellas tendrían que ser puestas a punto y, después, estarán listas para ser expuestas acompañadas de paneles explicativos en uno de los edificios de la estación de San Clodio, el de mayor superficie grande, donde también sería necesario acometer una reforma.

"Non temos moitos medios, polo que a intención é non facer máis investimentos que a reparación do edificio", explica el teniente de alcalde de Ribas de Sil, Roberto Castro.

Por el momento, es una idea que maneja el consistorio y en la que trabajarán en los próximos meses para acabar de definir. Esperan que las conversaciones con Renfe lleguen a buen puerto para conseguir "unha posible cesión deste edificio, que, de non usalo o Concello, acabará en ruínas e sendo unha carga para eles", apunta Castro.

Lo que sí dejan claro es que el centro de interpretación que pretenden poner en marcha "non tratará os mesmos temas nin substituirá o Museo do Ferrocarril de Galicia, situado en Monforte, senón que poderá ser un complemento e lograr que quen o visite tamén sinta inquedanza por ver o de Ribas de Sil".

Tres museos

El municipio ya cuenta con un Centro de Interpretración de Minería Aurífera Romana (Cimar) y está ultimando la creación del Centro de Interpretación do Río Sil (Cirs).

El primero, situado en el Xeocamping de San Clodio, fue inaugurado el pasado verano. Por su parte, el Cirs estará localizado en la antigua escuela de Torbeo. Las obras de restauración del edificio ya finalizaron y los contenidos de los paneles deben estar listos a lo largo de este mes.

Con el del tren, Ribas de Sil sumará tres centros integrados en la red del geoparque Montañas do Courel, de la que también forman parte uno sobre las cuevas en Meiraos (O Courel) y dos en Quiroga, el etnográfico y el geológico. "Poñemos todo ao servizo do xeoparque para que as visitas a este territorio sexan o máis completas posible", añade Castro.

Museos vivos

Tanto el Cimar como el centro de las cuevas y próximamente el del río Sil se pueden visitar sin presencia de personal gracias a la plataforma Museos Vivos, que permite acceder al edificio mediante un código que abre automáticamente la puerta y activa la iluminación.

Ribas de Sil quiere trasladar esa fórmula, que funciona bien, al futuro museo del ferrocarril.