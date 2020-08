Ribas de Sil prepara un intenso programa de actividades para agosto

O Concello de Ribas de Sil prepara un intenso programa de actividades para a semana central do mes de agosto. As actividades desenvolveránse na praia fluvial de San Clodio, a maior parte delas no anfiteatro.

Persoal de Protección Civil do Concello vixiará que se respeten as medidas de seguridade entre os asistentes tales como a distancia de seguridade, uso da mascarilla ou a hixiene de mans.

O programa inclúe espectáculos de maxia, obradoiros de debuxo, exhibicións de parapente ou música, entre outros.