Reyes en el atletismo

Tanto María Cedrón como Gabriel Losada son un fiel reflejo de que una de las máximas del deporte se cumple. Si quieres, puedes. Ambos han cosechado resultados muy destacados en una disciplina tan exigente como el atletismo después de unas primeras carreras en Monforte. Son pupilos del entrenador Rubén Castro.

"Cuando empecé, no me imaginaba para nada llegar a estas marcas. Me inicié tarde, a los 17 años, y era malísima", afirma, rotunda, María Cedrón, que hoy tiene 21. Ella misma considera que su nivel no era bueno. Sin embargo, contaba con una característica muy positiva. "Me encantaba el atletismo y estaba dispuesta a seguir, aunque no fuese buena", señala.

En este punto está la clave. María Cedrón, que forma parte del club Adas (O Barco de Valdeorras), no dejó nunca de entrenarse y fue subiendo de nivel, hasta el punto de que las medallas comenzaron a caer. Lleva dos años consecutivos proclamándose campeona gallega sub-23 de cross.

Cedrón: "Empecé tarde, a los 17 años, y era malísima, pero me encantaba y estaba dispuesta a mejorar"

Esta temporada reeditó el título y le sumó la medalla de plata en la división absoluta. Sin tiempo para saborear este magnífico resultado, María Cedrón prepara junto a Rubén Castro el Nacional de cross, que se disputará el día 29 en Vizcaya. También dispone de las mínimas en 3.000 y 1.500 metros en categoría sub-23 y para la repesca de los 1.500 absolutos.

"Hay que tener claro que si el atletismo te gusta y quieres mejorar es necesaria disciplina, constancia y sacrificio. Se pierde vida social y momentos de fiesta, pero no se puede tener todo", afirma María Cedrón.

La prometedora atleta compagina las competiciones y los entrenamientos —se ejercita seis días a la semana y solo descansa uno— con la preparación de las oposiciones a Policía Nacional en Lugo, donde también reside su entrenador. Al ser cuestionada sobre la dureza de las pruebas, Cedrón lo tiene claro. "Para alguien deportista no lo son tanto", concluye.

Más éxitos

El Gallego de cross, disputado en Xinzo de Limia, vio una gran actuación de otro atleta monfortino, Gabriel Losada. Perteneciente al club A Gándara, se subió al segundo escalón del podio en categoría sub-20.

María Cedrón había hecho antes del atletismo equitación o natación. Un amigo la animó a empezar a correr. También terceros auparon a Gabriel para que comenzase con la disciplina en la que ahora le llegan los primeros buenos resultados.

"Me gustaba correr y se me daba bien. Me daba cuenta de eso en las clases de Educación Física en el instituto", indica este estudiante de segundo de bachillerato (tiene 17 años) en el instituto A Pinguela.

Losada: "En el instituto me gustaba correr. No venirse abajo en este deporte es importante, los cambios son a largo plazo"

Gabriel Losada hizo natación, como María, y jugó unos años al baloncesto en el Val de Lemos. Animado por sus amigos ingresó en A Gándara y de la mano de Rubén Castro empieza a comprobar que la decisión fue la adecuada.

"La motivación es muy importante en atletismo y no venirse abajo por no conseguir un objetivo. Los cambios aparecen a largo plazo y es importante hacer caso al entrenador, que sabe más", apunta Gabriel Losada, quien reconoce que no esperaba "llegar a ser subcampeón gallego". El segundo puesto le reserva también una plaza en el Nacional de cross.