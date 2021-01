Una revista estadounidense de viajes estrena sus tiradas de 2021 con Ribeira Sacra

La prestigiosa revista estadounidense de viajesdedica su primer número de 2021 a, destacando la conexión entre las personas y la naturaleza y sus grandes recursos, tanto paisajísticos como patrimoniales. Lo hace por medio de un recorrido realizado por la maestra quesera Clara Díez, que realiza un reportaje de la mano de la fotógrafa Cecilia

Condé Nast Traveler destaca algunos de los proyectos llevados a cabo a lo largo de la comarca para aprovechar su esencia y dinamizar la zona. Incluso recomienda varios establecimientos y actividades. En su lista aparecen Apartamentos Cabo do Mundo y Casa Vistaboa, los restaurantes A Faragulla y Miguel González, empresas como Finca Míllara, Adegas Moure, Vía Romana o Airas Moniz y rutas turísticas como las de Quinta Sacra o Máis que románico.

"Me he quedado absolutamente anonadada de la riqueza del lugar, esto debería ser un orgullo a nivel patrimonial", destaca Clara Díez, la autora del reportaje, que no duda en definir Ribeira Sacra como «el Santo Grial de la conexión con la tierra".

La revista ensalza los recorridos en embarcaciones por los cañones de los ríos Sil y Miño y la belleza de elementos como la cascada de Augacaída o los viñedos en socalcos. "En Ribeira Sacra se encuentran proyectos que tratan de revalorizar sus territorios tirando de fórmulas culturalmente vinculadas a Galicia y a procesos tradicionales", explica Díez, quien añade que la zona rural "es muy vasta, lo que la hace si cabe más interesante, porque hay prácticas aquí que no se dan en el resto del mundo".

En el reportaje publicado por Condé Nast Traveler, la maestra quesera recoge igualmente testimonios de personas como Luisa Rubines, de Quinta Sacra, o la familia que regenta Adegas Moure. Todos estos recursos son para Clara Díez un claro ejemplo de creación de un turismo sostenible.

Como maestra quesera, una de sus paradas imprescindibles fue en la fábrica chantadesa de quesos Airas Moniz. "Se apuesta por tener menos animales para aprovechar las características del terreno y esos verdes permanentes", cuenta Clara.

Para Condé Nast Traveler, el modelo de producción de Ribeira Sacra es sostenible y un valor de futuro. "Algunos de los que se marcharon volvieron. Se dieron cuenta de que el futuro estaba aquí, en la tierra y en el río", asegura Clara, cuyo reportaje puede leerse en la revista hasta febrero.

Una influyente nacida en 1987

La revista Condé Nast Traveler nació en Estados Unidos en 1987 cuando la editorial Condé Nast adquirió Signature, la publicación de los miembros de la tarjeta Dinner’s Club. Esta sirvió de base para crear una revista dedicada a viajes con un enfoque más cercano al periodismo literario.



Relevancia

Condé Nast Traveler se ha convertido en la actualidad en la publicación sobre viajes y estilos de vida más influyente del mundo. En ella se descubren los destinos más exclusivos.