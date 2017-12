Revientan las lunas de 5 coches en el Paseo do Malecón de Monforte

Los propietarios de cinco turismos estacionados en el Paseo do Malecón de Monforte, junto al centro de salud, se encontraron a primera hora de la mañana de este sábado con las lunas traseras y las de las puertas reventadas. Además, a algunos les arrancaron las manillas de apertura de las puertas y otros presentaban importantes daños en la chapa, con ralladuras realizadas, probablemente, con una piedra.



Uno de los afectados, residente en el entorno, fue el que avisó a la Policía Nacional de lo ocurrido cuando sobre las nueve de la mañana fue a buscar su coche y vio que estaba destrozado, al igual que otros contiguos, que presentaban daños similares. Además, los autores de estos destrozos accedieron a las guanteras para revisar su interior.



Se cree que los hechos no tienen que ver con el robo de objetos de valor, pues no se llevaron dispositivos integrados en el coche como lectores de CD o monitores GPS. Todo apunta a un acto vandálico que la Policía Nacional investiga, aunque no cuenta con indicios que puedan salir de cámaras de seguridad o de testigos que viesen lo sucedido al transitar por el céntrico Paseo do Malecón monfortino.



ANTECEDENTES. Hay que remontarse al año 2009 para recordar otro importante acto vandálico en el que los turismo fueron el objeto de la ira por parte de desconocidos.



Afectó, en concreto, a trece vehículos que estaban estacionados en el Campo de San Antonio de Monforte, entre el inicio de la Rúa Ourense y la casa consistorial, que habían aparecido con entre dos y tres ruedas rajadas cada uno. El suceso quedó archivado al no darse con el culpable.