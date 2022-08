Retiradas 300 truchas por el corte del Cabe en A Pinguela

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) procedió a la retirada de unosque habían quedado atrapadas por el corte del(Monforte), donde se están haciendo obras de mejora medioambiental.

Esta situación viene motivada por la aparición de 19 peces y un cangrejo, según los datos recopilados de la zona. El presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, explicó a este diario que el problema surgió a causa de un desvío del cauce, que originó la creación de una pequeña charca de apenas profundidad y muy poca oxigenación en la que quedaron atrapados los animales.

Fue entonces cuando el Servicio de Conservación de Lugo, que supervisa las labores, estimó la necesidad de retirar las distintas especies presentes en este tramo de actuación y llevarlas a una parte del río más vivificada.

Una empresa especializada con sede en Oviedo llamada Aspra se encargó de estas tareas, que concluyeron en el día de ayer, según comunicó la CHMS. Para ello procedieron a una pesca eléctrica, homologada, como transmitió José Antonio Quiroga, por Medio Ambiente. Una vez aturdidos, los peces son cogidos con redes y depositados en unos recipientes con agua. Finalmente fueron llevados a su hábitat, río arriba, para allí ser liberados.

Ahora, el organismo de cuenca espera retomar las obras lo antes posible, pues llevan paralizadas desde el pasado martes, cuando se detectaron las primeras truchas muertas en el entorno.

Quiroga matizó que inicialmente se encontraron ocho ejemplares sin vida. Durante las labores de traslado, los trabajadores encontraron otras once. El presidente la Confederación añadió que una vez finalizadas las obras en A Pinguela "está prevista unha solta de alevíns para manter as especies habituais do río Cabe".

Una inversión de 700.000 euros