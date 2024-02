A data do vindeiro domingo, 11 de febreiro, hai que apuntala xunto co horario das 10.30 da mañá. Será cando saían os brancos e os farranquís do Entroido de Budián. Podería ser unha celebración destas datas sinaladas, pero ten a particularidade de que é unha tradición resucitada, de volta logo duns 60 ou 65 anos sen celebrarse.

Xa van tres seguidos nos que os personaxes típicos desta zona de Pantón saen facer das súas o Domingo de Entroido. Foi posible grazas á colaboración da asociación de veciños San Brais de Acedre e o colectivo Segredos de Pantón, que logo dunha investigación consistente, sobre todo, en falar cos veciños de idades máis avanzadas recuperaron o Entroido.

Budián é unha das aldeas da parroquia de Acedre onde transcorre a festa. O Entroido percorre tamén os lugares de Abelaira, Cima de Vila, Acedre, San Romao e O Cotillón para volver a Budián.

Lucas Vázquez, de Segredos de Pantón

"Os máis vellos pensaban que nunca volverían ver o Entroido de Budián e algunha bágoa que outra caeu"

O despoboamento do rural e a falta de relevo sumiron este Entroido rural pantonés no esquecemento. En 2021 comezou o traballo para devolvelo á vida e un ano máis tarde celebrouse a primeira reedición. "Os máis vellos pensaban que nunca volverían ver o Entroido de Budián e algunha bágoa que outra caeu", afirma Lucas Vázquez, de Segredos de Pantón.

En que consiste o Entroido de Budián

O Entroido de Budián é un desfile polas aldeas de Acedre. Afastados do ruído dos cascos urbanos, os seus personaxes interactúan cos veciños, que abren para eles as adegas e mesmo lles dan de comer e beber.

Abren camiño os farranquís. Así é como se lles chama en Acedre, pero noutras parroquias de Pantón coma San Fiz de Cangas ou San Xoán de Frontón (que tamén participan ambas as dúas nesta festa) emprégase o termo farramplán ou meco, segundo o estudo de Segredos de Pantón, que pode comprobarse na súa páxina web.

"O que se cre é que os farranquís simbolizan o inverno, que marcha, mentres que os brancos, que van detrás, son a primavera", explica Lucas Vázquez.

O farranquí viste con trapos e teas vellas e vai con chocas (campás) na cadeira. Na man leva unha vara e tamén porta caldeiros con cinsa. Adoitan ir de negro, con chaquetas e pantalóns vellos e máscaras compradas de animais, coma porcos ou vacas. Tamén son habituais os sombreiros de palla.

Había un traxe tradicional máis antigo que consistía en peles de ovella ata un pouco máis abaixo da cintura. A iso había que engadirlle unha chepa de palla ou herba, con dous buratos na cabeza para os ollos e cornos.

Por outra banda, os brancos en San Fiz de Cangas e San Xoán de Frontón recibían o nome de dama e cabaleiro ou mázcaras. Teñen traxes feitos con almofadas coma bandas no peito e con encaixe. Na cabeza portan un sombreiro cónico, con cintas de cores.

Os homes visten de branco con pantalón feito de fundas de almofada, camisa, unha toalla atravesada, un capucho de cartón alto de pico, cintas de cores longas cosidas enriba e máscaras de cartón pintado. As mulleres levan saia longa feita de sabas, unha blusa ou xersei de manga longa, sombreiros de home forrados de branco, un tapete de cores e un anaco de encaixe fino na cara. Nas costas, unha colcha atada ao pescozo e ás veces poñen follas de hedra en pantalóns ou mantos.