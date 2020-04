Los restaurantes perderán 664 euros al día si el cierre se alarga hasta julio

Los restaurantes de la Ribeira Sacra estiman que si la situación de alarma se prolonga hasta el día 1 de julio registrarán unas pérdidas medias de 664 euros diarios. En el caso de las casas de turismo rural, esta cifra ha sido estimada para el mismo periodo en 137 euros al día. Son datos que figuran en un estudio realizado por el consorcio de turismo de la Ribeira Sacra para conocer el grado de afectación de la pandemia de Covid-19 en el sector.

Los números hablan por sí solos, como los referidos a los daños económicos registrados por el cierre durante la Semana Santa. Los restaurantes dijeron que desde el 14 de marzo, cuando comenzaba el periodo vacacional, hasta el 13 de abril dejaron de facturara una media de 1.211 euros diarios, cifra que en el turismo rural fue de 220 euros diarios.

Con tales guarismos no es raro comprender que el 72 por ciento de los empresarios que tienen en el turismo una importante fuente de ingresos hayan dicho que están muy preocupados por sus negocios a corto y medio plazo, aunque esperan superar la crisis poco a poco siempre que puedan con normalidad a partir de agosto. Por ello, entre los encuestados menos optimistas teniendo en cuenta la actual situación un 91 por ciento indicó que tratará de sacar su empresa adelante sin considerar la posibilidad de cierre.

MÁS DATOS. El 45 por ciento de las empresas tienen en vigor una hipoteca y el 55 de ellas no pudo negociar una moratoria. El 76 por ciento de los autónomos solicitaron la prestación extraordinaria por cese de actividad y les fue concedida a ocho de cada diez. El 92 por ciento de los trabajadores por cuenta ajena fueron adheridos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte).

Los despidos, indicaron desde el consorcio de turismo, "supoñen, polo momento, unha parte insignificante". Más del 60 por ciento de las empresas no solicitó ayudas económicas vinculadas al Covid-19. El 22% de las que sí lo hicieron optaron por las líneas Ico. Los que no se adhirieron a ninguna línea es porque no precisan de ella por el momento.

Un formulario que llegó a 65 empresas

El consorcio de turismo de la Ribeira Sacra elaboró un formulario con 37 preguntas que envió a 65 empresas representativas de diferentes sectores que ofrecen sus servicios en el geodestino. Fueron 37 cuestiones las planteadas para conocer la situación que atraviesan, sus preocupaciones y sus perspectivas. Ello sirvió, señalaron los promotores, para desarrollar "un perfil da composición do tecido do sector, pero non unha investigación de carácter exhaustiva, pero si significativa".



Se habló con empresarios de 17 municipios, siendo Monforte donde se localizó una parte importante de los participantes, coincidiendo que la distribución proporcional del número de negocios están en la capital de la Ribeira Sacra. El 53% son los que dicen que la actividad turística es su fuente de ingresos.