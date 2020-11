A residencia DomusVi de Bóveda queda libre de covid-19

O cómputo de usuarios de residencias de Galicia que padecen a covid-19 sufriu unha importante caída, até os 400 casos activos, debido principalmente a que recibiron a alta un total de 58 anciáns do centro DoralResidencias de Mos (Pontevedra), onde os maiores infectados caen a 29. Tamén hai que destacar que a residencia para persoas con discapacidade de Bóveda, en Lugo, quedou libre de covid-19, tras darlle a alta aos dous últimos usuarios enfermos.

Segundo reflicte o parte diario da Consellería de Política Social, con datos actualizados a este venres, tamén se curaron dous usuarios da residencia Ballesol de Vigo e outro do xeriátrico San Cibrao-

Mentres tanto, a Xunta retirou do cómputo global 11 usuarios que figuraban como positivos na residencia Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (A Coruña) por "un erro puntual no proceso de validación", xa que resultaron ser negativos. Iso si, este centro aínda se mantén con cinco positivos.

A pesar do gran número de altas de anciáns –61– rexistradas nas últimas 24 horas, detectáronse 13 novos casos covid na residencia Pontevedra de Vilaboa, cuxo gromo medra até situarse nos 42 infectados. Tamén se engadiu á listaxe un ancián que deu positivo en DomusVi Ferrol.

Así, o parte de Política Social deste sábado reflicte que o centro Asilo de Vilalba mantense como o máis afectado de Galicia con 117 casos activos de coronavirus entre os seus usuarios, seguido do xeriátrico Vila do Conde de Gondomar, con 89. En terceiro lugar está a residencia Pontevedra de Vilaboa, con 42 positivos.

A continuación, están as instalacións DoralResidencias de Mos (29 maiores contaxiados), a San Antonio de Beariz (22), a San Salvador de Guntín (22) e a DomusVi Ribadumia (21). Tamén contan con anciáns afectados o xeriátrico San Cibrao de Cervo (13), o CRAPD Vigo II (10), a Ballesol de Vigo (6), a Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume (5) e o Apartamento Tutelado San Antonio de Beariz (5).

Ademais, hai dous usuarios contaxiados na Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, na Soremay de Pontevedra, no centro Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa e no CRAPD Vigo I. Finalmente, os seguintes centros contan cun caso cada un: a residencia Caranza-Ferrol, DomusVi Ferrol, O Casón de Moeche, San José de Narón, As Fragas de Pontedeume, DomusVi Monforte, Hermanos Prieto do Carballiño, Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia, Nosa Señora Valvanera de Cambados, Vivenda Comunitaria La Palmera 4 de Vigo e DomusVi Vigo.

200 TRABALLADORES. En canto aos traballadores destes centros con coronavirus, o cómputo total sitúase este sábado en 200, un menos que este venres. Isto é así porque recibiron o alta seis empregados –dous da residencia Caranza-Ferrol, un en San Antonio de Beariz, outro en Saraiva Sénior de Pontevedra e outro en Monte Tecla da Guarda– e contaxiáronse outro cinco –tres no xeriátrico de Vilaboa e outros dous en Asilo Vilalba–.

Así, os centros que contabilizan este sábado máis positivos nos seus cadros seguen sendo Asilo Vilalba, con 21; seguido de Nosa Señora dos Miragres de Barbadás, con 18; a DomusVi Ribadumia, con 17; e a Vila do Conde de Gondomar, con 16, mesma cifra que a Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.



CENTROS DE DISCAPACIDADE. Os centros de discapacidade galegos contan este venres con 19 positivos entre os seus usuarios, tras recibir o alta un da DomusVi Bóveda, que queda sen casos.

Así, as instalacións DoralResidencias de Mos ten 10 persoas con discapacidade contaxiadas, a San Vicente de Paúl de Lugo ten oito, mentres que o centro do Imserso en Bergondo ten un caso.

En canto aos traballadores destes centros con coronavirus, baixaron a 10 tras curarse un na DomusVi Bóveda. Así, quedan con covid seis empregados de atención á discapacidade en DoralResidencias de Mos e un en cada un dos seguintes: Souto de Leixa de Ferrol, San Vicente Paúl de Lugo, Santa María de Ourense e residencia de Chapela.