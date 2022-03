El remate del parque del barrio del Hospital costará casi 600.000 euros

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, anunció la adjudicación de las obras que restan por ejecutar para finalizar la construcción del nuevo parque del barrio del Hospital y una amplia zona de aparcamiento de vehículos. Será la firma Calfensa Proyectos S.L., por un importe de 590.347 euros, la que retomará las actuaciones desde el punto en que las dejó la anterior empresa adjudicataria, que solo llevó a cabo un movimiento de tierras e inició la construcción de un muro de contención, sin finalizar ambas actuaciones.

Este proyecto se le concedió el 21 de abril de 2021 a la empresa Zona de Obras O Rosal S.L., pero esta no cumplió los plazos aduciendo problemas logísticos motivados por la pandemia. Fue cuando el Ayuntamiento decidió, después de diversos informes desfavorables emitidos por el director técnico de la obra, rescindir el contrato con esta firma, decisión avalada por el Consello Consultivo de Galicia, el pasado 12 de enero.

Una vez resuelto definitivamente el contrato, desde el Ayuntamiento se volvió a sacar a concurso lo que quedaba por ejecutar de las obras de este nuevo parque.

José Tomé destacó que la nueva adjudicataria tendrá "un prazo de 98 días para rematar o proxecto dende que se asine a acta de replanteo, que se realizará no prazo dun mes dende a sinatura do contrato, que terá lugar nos próximos días, sendo a previsión de remate das obras a finais do verán, coa sementeira do céspede no mes de setembro, por ser a mellor época para a súa correcta consolidación".

El regidor local añadió que hubo un importante desarrollo urbanístico en esta zona de la ciudad que hizo necesario "a dotación de novos espazos públicos destinados a cubrir as necesidades da poboación deste barrio, formado en gran parte por xente nova con nenos".

Tomé también destacó el hecho de crear plazas de aparcamiento en el entorno del hospital comarcal al ser consciente de las dificultades que tienen todos aquellos que acuden con sus familiares a las consultas médicas.

De hecho, durante las mañanas hay un verdadero caos de tráfico en el entorno.

Una intervención que afecta a unos 90.000 metros

La intervención incluye la plantación de césped, la construcción de un amplio espacio de juego para niños, paseos longitudinales y transversales y la instalación de aparatos biosaludades para hacer gimnasia. El parque infantil se levantará en un espacio que rondará los 1.200 metros cuadrados, mientras que los jardines ocuparán el terreno mayor, unos 3.000. Los servicios y el aparcamiento se adecuarán en 2.900 metros cuadrados y los tramos para espacios de paseo medirán 2.250. El área verde estará, además, conectada al paseo que discurre en paralelo a la ronda urbana desde la estación de autobuses, el instituto Río Cabe, O Malecón o el edificio multiusos.



60 plazas

Las obras se desarrollan en un espacio de unos 90.000 metros cuadrados y servirán para habilitar, además de la zona verde, 60 nuevas plazas de estacionamiento en batería que contribuirán a solucionar los problemas de aparcamiento que existen ahora en esta zona.