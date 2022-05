O Remate Gráfico, un negocio que nació a raíz de la pandemia

TODO tiene su lado bueno, hasta una pandemia que cambió la vida de mucha gente y, tristemente, puso fin a la de otra. Sin embargo, el covid-19 supuso para no pocas personas abrir los ojos y darse cuenta de que necesitaban cambios. Es el caso de Pilar Vázquez Pereira, que decidió dejar atrás su A Coruña natal, cansada del estrés de la ciudad, para residir en la tierra de su madre, Chantada. La mujer es muy clara: «Si no llega una pandemia, no habría venido aquí a vivir y no existiría este negocio».

En la villa del río Asma abrió en octubre del año pasado O Remate Gráfico, un establecimiento donde la especialidad son los acabados de imprenta. Tras unos comienzos duros, Pilar está contenta. Cada día entran más clientes a su local del número 16 (bajo izquierda) de la Praza de Santa Ana (el espacio donde antiguamente funcionaba la librería Mago). Algunos ya repiten, satisfechos con el estreno en una empresa dispuesta a demostrar que se ha instalado en Chantada con el ánimo de quedarse.

Todo lo relacionado con el arte gráfico puede encontrarse en este comercio. Serigrafía, talonarios, panfletos, detalles de bodas, comuniones, bautizos o cualquier otro evento, calendarios para Navidad, carteles para fiestas...

Estos productos están muy presentes en O Remate Gráfico, que es también una opción muy interesante para adquirir prendas como camisetas o sudaderas o artículos de recuerdo y regalo, ahora que la Ribeira Sacra está tan de moda y que cada vez se ven más turistas y peregrinos por Chantada.

La ropa de trabajo es otra de las especialidades de Pilar Vázquez. Los bordados o serigrafías tienen un gran peso y el buen trabajo se ve más allá de los lindes del municipio. O Remate Gráfico tiene clientes de Ourense, por ejemplo.

FILOSOFÍA. Lleva poco tiempo en funcionamiento, pero la propietaria del negocio ya se ha dado cuenta de la importancia de la unión del pequeño comercio. Por eso ya es uno de los negocios locales que forman parte de la asociación de empresarios y el Centro Comercial Aberto (CCA) de Chantada.

De esa forma asume también la filosofía del colectivo, que es la de potenciar la proximidad, la cercanía con el cliente, la familiaridad y el conocer al máximo a quien entra por la puerta. Pilar Vázquez ofrece el mejor trabajo en función de los gustos o las necesidades de quien apuesta por su negocio. Un factor fundamental para diferenciarse y llevar a buen puerto una empresa en tiempos complicados.

En el proceso de darse a conocer, el boca a boca juega un papel fundamental. Dice Pilar Vázquez que O Remate Gráfico ya tiene cierto nombre y que mucha gente le ha dicho aquello de ‘me hablaron muy bien de ti’. Eso siempre es garantía de que alguien dará una primera oportunidad.

El verano se presenta ilusionante, con la Feira do Viño o las fiestas a las puertas. Será tiempo de venta de camisetas de pandillas, por ejemplo, o de eventos que requieran de un buen acabado o un detalle bonito. O Remate Gráfico es una opción interesante, recién nacida casi, para aquellas personas que demanden este tipo de servicio.

De esta forma se ha hecho Pilar Vázquez Pereira un hueco en la villa en la que nació su madre y a la que antes iba en verano, fines de semana o fechas señaladas. Ahora supone su día a día. Es el lugar donde reside y se gana la vida. Además, lo hace disfrutando.

"No es algo que esté haciendo porque no me quede más remedio y tenga que trabajar de algo. Estoy disfrutando del trabajo y me gusta estar de cara al público, atendiendo a los clientes", asegura, ilusionada, Pilar Vázquez.

