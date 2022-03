La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, destacó la elevada participación en la primera edición del concurso de redacción y dibujo A Ribeira Sacra, Patrimonio Mundial, al que se presentaron 136 dibujos y 30 redacciones. García Montenegro señaló que los trabajos contribuyen a exaltar los valores de la Ribeira Sacra para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y expresó su satisfacción porque a la convocatoria respondieron estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria y de Eso "de toda a provincia, o cal demostra que é un territorio valorado por todos os lucenses". A la entrega de premios asistió el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez.

El certamen, convocado por El Progreso en colaboración con la Consellería de Cultura, tenía como finalidad promover "o coñecemento do patrimonio cultural, histórico e paisaxístico da Ribeira Sacra, así como fomentar o apoio para a súa declaración como Ben Mundial", dijo García Montenegro.

Además de felicitar a los premiados, la presidenta de El Progreso subrayó el papel de padres y profesores a la hora de ayudar a desarrollar su talento a estos estudiantes. Blanca García Montenegro parafraseó al poeta alemán Rainer Maria Rilke para recordar a los concursantes que "a patria do home é a súa infancia e a vocación e o espirito de traballo que mostrades é importante para o voso futuro".

La calidad de las redacciones y de los trabajos ganadores fue otro aspecto destacado por la presidenta del Grupo El Progreso, quien resaltó "a carga poética e a forza descritiva" del relato Imaxina, de José Antonio Ferreiro Núñez, ganador en la categoría de primaria. Ferreiro es alumno de cuarto en el Ceip San Miguel de Paradela.

Blanca García Montenegro. SEBAS SENANDE

De "prodixio" calificó García Montenegro a Xela Martínez Domínguez, alumna de cuarto de Eso del instituto Ollos Grandes, que no solo es una destacada figura del atletismo nacional sino que demostró su habilidad literaria con la narración Memorias dun carballo, que le valió el primer puesto de narrativa en la categoría de secundaria. Xela Martínez no pudo acudir a recoger la distinción al encontrarse fuera de Lugo.

"Reflexo desa ampla participación de centros da provincia, os dous primeiros premios de debuxo foron a parar a Mondoñedo", comentó la responsable del grupo periodístico lucense. Paula Castro Castillo, estudiante de cuarto de Eso del instituto San Rosendo, ganó en secundaria y Marouan Abettouy, de sexto de primaria del colegio Álvaro Cunqueiro, se impuso en el apartado de primaria.

El conselleiro de Cultura y la presidenta de El Progreso entregaron los premios a los ganadores en las categorías de redacción y dibujo de primaria y secundaria.

El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y la consejera delegada de El Progreso, Blanca de Cora García-Montenegro, dieron los galardones a los segundos clasificados, que fueron Jacobo Rodríguez Rubiños, de sexto del Gregorio Sanz de Ribadeo en redacción para primaria; Uxía Fernández Vázquez, que estudia quinto en el Ceip A Gándara de Monforte, en dibujo para primaria; y Andrea García Díaz, que hace primero de Eso en el instituto San Rosendo de Mondoñedo, en dibujo para secundaria.

Los terceros premios de cada categoría fueron entregados por los componentes del jurado del concurso, integrado por María José Gómez, jefa territorial de Cultura; Ramón Cabarcos, director de la Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón; y Javier Rivera, periodista de El Progreso. Estas distinciones fueron para Uxía Fernández Pérez, del Ceip López Suárez de O Saviñao, en dibujo para primaria; Helia García González, del Gregorio Sanz de Ribadeo, en redacción para primaria; y Yanira Rodríguez Vázquez, estudiante de tercero de Eso en los Escolapios de Monforte, en dibujo de secundaria.

Román Rodríguez. SEBAS SENANDE

El ganador en cada modalidad se llevó una tablet, al segundo le correspondió una cámara fotográfica y al tercero, un altavoz con conexión USB.

ROMÁN RODRÍGUEZ. El conselleiro de Cultura resaltó que detrás del premio obtenido por cada alumno "están os valores de traballo, esforzo e ilusión que lles inculcan familias e profesores". Román Rodríguez señaló que la participación en el certamen evidencia que la provincia de Lugo "séntese identificada coa Ribeira Sacra e cos seus merecementos para ser Patrimonio da Humanidade pola súa paisaxe e o seu patrimonio artístico".

Rodríguez aludió al papel de El Progreso, como principal medio de comunicación de la provincia, "para fomentar esta empatía social cara á Ribeira Sacra, que conta cunha una candidatura sólida para ser Ben Mundial", como ya lo son la muralla de Lugo y las rutas jacobeas.



Dosis de inspiración y magia

El paradelense José Antonio Ferreiro, ganador del apartado de narrativa para primaria, hiló su relato a partir de las visitas que hace a casa de su abuela, que vive en la Ribeira Sacra. "Vou bastante por alí e escribín sobre os cambios da paisaxe nas catro estacións. É unha homenaxe á beleza do lugar", afirma. Ferreiro es aficionado a la escritura y ya recibió un galardón en otro concurso literario. El trabajo ganador en secundaria, Historia dun carballo, obra de Xela Martínez, habla también de la magia ribereña.

Dibujo de Paula Castro. Ganador en Eso

El segundo y tercer premio de narrativa de primaria recayeron en dos alumnos del colegio Gregorio Sanz de Ribadeo. Jacobo Rodríguez Rubiños trasladó al mago Merlín a la Ribeira Sacra. "É un relato cargado de maxia, no que Merlín acode convocado polos alcaldes para salvar as vides dunha contaminación do chan, obra do Apalpador", explica. A Jacobo Rodríguez le gustaría visitar el sur de la provincia, "pois nunca fun", Su compañera de colegio, Helia García González, recrea un viaje familiar por esta zona y las vistas que disfrutó desde "o mellor banco da Ribeira Sacra", en Nogueira de Ramuín.

Paula Castro Castillo se impuso en la modalidad de dibujo en secundaria con una lograda acuarela cuyo motivo central es Cabo do Mundo. "Ao principio custoume un pouco, pero penso que acadei un bo contraste na tonalidade das cores", explica esta alumna del instituto San Rosendo de Mondoñedo, que practica con la acuarela desde hace tiempo y en su dibujo recreó un paisaje de referencia, "que coñecín nunha visita".

Andrea García Díaz, también del IES San Rosendo, presentó un perfeccionista dibujo hecho a rotulador: "Escollín unha igrexa porque é un dos elementos representativos da zona". Yanira Rodríguez optó por un cartel "similar ao dunha feira do viño, con símbolos como as uvas e as vides".

Dibujo de Marouan Abettouy. Ganador en Primaria

Marouan Abettouy, ganador en el apartado de primaria, recogió en su dibujo los cañones, las iglesias y las bancadas. "Me inspiré en los libros para dibujarlos" y lo hizo con un gran sentido de la composición. La monfortina Uxía Fernández Vázquez metió el paisaje ribereño dentro de un corazón, una presentación original y, a la vez, una muestra de cariño "porque son de alí", dijo. Uxía Fernández Pérez trazó "unha paisaxe montañosa que trata de representar o que está á vista".



Redacción ganadora en Primaria | José Antonio Ferreiro Núñez

Imaxina

Imaxina un lugar onde perderse… un lugar onde as cores se funden na natureza coma os ríos no mar, onde o cheiro a carballo se mestura co ruído dos regatos.

Imaxina un paseo coma unha alfombra de follas de cores, hainas amarelas, vermellas, marróns, laranxas… Coma se a un pintor lle caesen os botes de pintura, un paseo que te pode levar a lugares máxicos. Onde as pedras se cubren de musgo e os soutos de castañas; as silveiras de moras e os prados e camiños de cogomelos.

Estamos no outono, pero esta paixase pode cambiar e ser igual de bonita. Entón podes ver moitos tons de verde e un montón de sombras, coma paraugas que te protexen da calor. Podes atopar un río refrescante e ata darte un baño, se te atreves, entre as troitas, as carpas e as londras.

É coma un cadro dun pintor perfecto ou coma unha viaxe en tren. Se te baixas na estación do inverno atoparás todo tan cuberto de neve que só verás as ramas espidas das árbores e, se pos atención, ó lonxe, no frío da noite, escoitarás o son dunha curuxa ou un lobo.

Pero igualmente, espidos ou cheos de follas, estarán os carballos centenarios que atoparon o sitio perfecto para vivir e que, se falasen, contarían tantas historias, tanta xente que viron pasar, tantos animais, tantos temporais, tantas festas, tantos traballos… Tamén poderías ver no medio de toda a vexetación e nalgún tramo do río algún muíño antigo, deses que xa teñen moitos anos e que usaban as augas puras, das poucas que quedan sen contaminar, para facer alimento.

E como todo é un ciclo, cada cacho de terra renacerá cando chegue a primavera. A natureza brotará coma fogos de artificio facendo que as flores silvestres, os bidueiros, os carballos, os castaños, os acivros, as uces… enchan todo doutra cor diferente, doutro cheiro.

Entón os corzos, os xabarís, os raposos e os coellos sairán dos seus escondites.

Poderíamos estar a falar dunha paisaxe calquera, pero non o é. É unha paisaxe única porque a Ribeira Sacra, a ribeira onde está a casa dos meus bisavós, a mesma que rodea a casa onde vivo eu e onde viven moitos máis nenos galegos coma min. Porque é unha paisaxe galega que só nós temos a sorte de ter, un lugar onde viven moitas especies de animais que atopan refuxio entre unha vexetación que non podería medrar noutros lugares.

Por todo isto, temos que valorar e cuidar o que está ó noso carón, porque é diferente, bonito, especial e ademais galego.



Redacción ganadora en Eso | Xela Martínez Domínguez

Memorias dun carballo

Era arredor do século I antes de Cristo. Daquela, eu aínda era novo, debía ter cinco anos e as miñas pólas apenas daban sombra. O lugar no que nacera gustábame moitísimo e, aínda que é complicado afirmalo (xa que é a única paisaxe que vin na miña vida), penso que é o mellor lugar do mundo. O transcurso do río a través daqueles canóns era algo que me fascinaba. Pola tarde, cando o sol comezaba a baixar, tinguía co seu reflexo a auga de mil cores diferentes.

Eu levaba estando no mesmo sitio dende sempre, e poderás pensar que a miña vida era moi monótona e aburrida. Sen embargo, con aquela marabilla diante, da que eu formo parte, nada era aburrido. Ademais, por eses anos chegou unha especie que nunca xamais vira. Púxose cultivar unhas plantas algo peculiares e a construir un fogar no que poder vivir a gusto.

Un día, xa moi intrigado polo que estaba a pasar, pregunteille a un paxariño se sabía algo. El contoume unha historia tan rara que crin que inventara a metade: humanos, cultivar, viñedos, romanos… Como todo me soaba a mentira, decidín adicarme a observar o que facían.

Moi preto de onde eu botara raíces, atopábase unha familia moi numerosa. Pasaban o día no campo, cultivando aquela planta tan curiosa. Co paso do tempo averiguei que se facían chamar os ‘Frater’.

Pasaron arredor de cincocentas primaveras e a súa forma de vivir non mudara moito. O único que percibín foi o feito de que adoraban a un ser superior e que lle adicaban toda a súa vida a el, mesmo construían lugares para esa deidade.

O tempo seguiu transcorrendo e eu vía morrer e nacer a moitos membros desa familia. Agora o seu apelido evolucionara a ‘Freire’. Aquela xente púxolle nome á miña casa: a Ribeira Sacra.

Dende que eles chegaran, a miña época preferida do ano sempre era xusto antes de que se nos caeran as follas. Nese momento, toda a familia reuníase para xuntar as súas forzas, tempo e ilusión para así recoller o froito dos viñedos. Logo, con esa colleita facían unha festa e todo o poboado uníase. Era moi divertido e resultaba ben fermoso ver como convirtían a vide nunha bebida que para eles era deliciosa.

Grazas á xente, ao paso de primaveras, das festas e á maxia daquel lugar, eu cada vez namorábame máis da Ribeira Sacra e pensaba que non quería marchar nunca de ahí. Os Freire semellaban pensar o mesmo, así como tamén o millar de turistas que o visitan cada día.

A Ribeira Sacra é un lugar máxico. Único. No entanto, só hai unha cousa que non soporto de ahí: O feito de non poder protexelo, asegurarme de que sempre estará ben coidado, de que a xente seguirá cultivando e celebrando a festa de antes da caída das follas; de que as árbores coma min seguiremos aquí dentro de moito tempo e de que nunca derrumbarán as construcións adicadas a ese ser divino. Ese é o problema ao que lle sigo buscando unha solución.