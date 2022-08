La rehabilitación integral del Daviña Rey costará 1,5 millones de euros

La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades destinará 1.589.922 euros a la rehabilitación integral del IES Daviña Rey, tal y como anunció ayer el conselleiro, Román Rodríguez, en su visita al centro monfortino, en la que estuvo acompañado por autoridades y directivos del instituto.

Los trabajos se llevarán a cabo entre los meses de noviembre y marzo, ya que, según la Xunta, son "compatibles coa actividade lectiva ordinaria", y se dividirán en dos partes.

La primera consistirá en la instalación de ventanas de carpintería de aluminio y vidrio doble de baja emisión y se aislará la fachada y la cubierta con un panel de 80 milímetros de espesor, además de colocar un falso techo nuevo.

Estas medidas "están centradas na eficiencia enerxética", dijo Román Rodríguez, que aclaró que todo el recinto del Daviña Rey ya dispone de iluminación led, por lo que no es necesario renovar las luminarias del edificio.

Según el conselleiro, esta actuación "permitirá acadar un aforro enerxético medio de aproximadamente o 25 por cento en consumo de enerxía primaria e en emisións de dióxido de carbono".

La segunda parte de este proyecto de renovación contempla otros trabajos que van desde el pintado del edificio, a acabados y señalización, entre otros.

PLAN. El conselleiro señaló que este proyecto de rehabilitación en el instituto monfortino se enmarca "nos obxectivos do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta que coloca a Galicia como a comunidade autónoma pioneira no deseño dun novo modelo de centros poscovid, con espazos máis amplos e eficientes e, sobre todo, máis adaptados ás necesidades do ensino do século XXI".

Entre los objetivos que persigue este programa de la Xunta está, precisamente, "a transformación das infraestruturas educativas para facelas máis respectuosas co medio ambiente", destacó Rodríguez durante su visita a las instalaciones del Daviña Rey.

El titular de Educación cree que este tipo de obras ponen de manifiesto "o compromiso do goberno galego coa renovación dos inmobles educativos".

Novedades

Aumenta la oferta el próximo curso

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aprovechó el anuncio de las obras en el Daviña Rey para destacar "que o centro acaba de incorporar novidades á súa oferta educativa". Una de ellas es que el instituto incrementó el número de plazas que oferta en el ciclo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, que tiene una amplia demanda y del que ahora se formará un nuevo grupo que tendrá sus sesiones en horario de tarde. Otra de las novedades es la incorporación a la oferta del centro de un máster de Formación Profesional de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de Operación.



Ciclos de FP

El próximo curso el centro impartirá dos ciclos básicos, de Mecánica del Automóvil y Electricidad; cuatros medios, el de Enfermería, Electromecánica, Telecomunicaciones y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y dos ciclos formativos de grado superior, uno de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos y otro de Educación Infantil.