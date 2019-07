Un proyecto en donde destacar la importancia de la comida de nuestros abuelos y recuperar recetas tradicionales, así como la necesidad de tomarse un pequeño descanso y formarse, animó al cocinero Martín Mantilla a dar forma a su nuevo negocio de restauración, Berso, que sale de escribir Sober al revés.

El Coworking Ribeira Sacra, del que formó parte, le ayudó a dar forma a su plan de empresa, asesorándole sobre cómo plantear este proyecto que permitirá que el cocinero vuelva a ponerse detrás de los fogones. Además este regreso supone un refuerzo de su vínculo con el ayuntamiento soberino, ya que como afirma, "sempre estiven ligado a Sober. Meu pai e miña avóa eran de aquí" y ahora él tomará la casa familiar, en el número 12 de la Rúa Progreso, para montar su negocio.

La naturaleza de Berso será la de un restaurante pequeño y familiar, con capacidad para una treintena de comensales como máximo, apunta Mantilla. Además el funcionamiento del establecimiento buscará la sostenibilidad con una huerta propia en la que intentará cultivar los productos que usarán en la elaboración de sus platos, para ofrecer una gastronomía lo más sostenible que se pueda.

Aunque las modas y las tendencias gastronómicas marcan el camino, para él no lo son todo. Por ello su objetivo es combinar "comida normal con un toque moderno" pero sin perder la esencia para "darlle valor ao que facían os nosos antepasados e recuperar as raíces para que non se perdan". Puntualiza que el entorno rural de Sober es una lugar único para mantener esa esencia.

Mantilla valora, y por eso quiere ofrecerla en su restaurante, la buena comida, la calidad y la tranquilidad. En ese sentido el cocinero quiere recuperar la cocina de leña y el horno, algo que si tuviera un restaurante más grande no podría hacer, de forma que su establecimiento sea un referente de la "slow food".

Este nuevo proyecto no tiene una fecha de apertura fijada puesto que, aunque su intención era abrir en noviembre, las reformas y trámites hacen que exista un retraso en la planificación prevista inicialmente por el chef.

ENSEÑAR COCINA. En cuanto a los proyectos que podría llevar a cabo, Mantilla sabe de la necesidad de apoyar a las escuelas de formación, y no descarta la posibilidad de una colaboración con estos centros.

Otra de las opciones que baraja para su proyecto es impartir clases de cocina para el público en general, como por ejemplo, para padres e hijos.

En este sentido, Mantilla dirigió este martes una jornada de cocina para niños de entre 5 y 12 años en colaboración con la delegación sur de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl), Allí enseñó a los participantes a preparar tapas, bebidas y postres.