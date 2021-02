Registradas medio millar de alegaciones contra un parque eólico en O Courel

La asociación A Volta Grande do Courel señaló que más de 500 personas han presentado alegaciones en diferentes registros gallegos para oponerse a la creación de unos grandes parques eólicos que se proyectan instalar en las montañas que comparten O Courel y el Bierzo.

A Volta Grande indicó que a pesar del poco espacio de tiempo del que han dispuesto para mostrar su total rechazo a la iniciativa "a resposta veciñal é exemplar", al tiempo que anunció una oposición "masiva diante deste conflicto que amenaza con impactar gravemente no patrimonio social, natural, cultural e paisaxístico do Courel".

El colectivo asegura que no discute la necesidad de un modelo energético limpio y renovable, pero que no acepta que con "a complicidade dos responsábeis políticos traten de vender estes proxectos coma una oportunidade para as zonas rurais".