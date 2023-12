Las rutas fluviales de la Ribeira Sacra baten su récord con más de 60.000 visitantes esta temporada

Más de 60.400 personas han recorrido la Ribeira Sacra este 2023, desde el mes de marzo hasta el segundo fin de semana de diciembre, a bordo de los catamaranes que gestiona la Diputación de Lugo por los Cañones del Sil y el río Miño. "Un dato que evidencia que este atractivo turístico provincial se supera año tras año, batiendo sus propios records", destacan en un comunicado.

La diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, ha informado este lunes de las cifras, "que confirman un nuevo éxito del servicio provincial". "Estamos hablando de más de 10.000 personas con respecto a la temporada anterior, lo que nos dice que las políticas turísticas que tenemos en marcha son las que funcionan", ha afirmado.

Además, ha apuntado la diputada, estos datos se logran "siendo respetuosos con el medio", declarado Reserva da Biosfera por la Unesco. "Algo que nos hace estar más contentos aún, porque se demuestra que apostar por un turismo de calidad, proximidad, no masificado y a lo largo de todo el año es el camino", ha defendido.

"Las rutas fluviales que ofrece la institución provincial están siendo año tras año un motor muy importante de atracción turística para la provincia de Lugo, especialmente para la Ribeira Sacra, en tanto que generan un efecto multiplicador en términos de pernoctas y de consumo, contribuyendo así de manera directa a la dinamización económica, de la hostelería, del turismo y del comercio de la comarca", ha señalado.

En concreto, en la ruta del Cañón del Sil, que parte del embarcadero de Ponte do Sil, en Monforte de Lemos, se ha registrado un total de 46.147 personas, y en la de Cabo do Mundo, con salida de Santo Estevo en Belesar, han sido 14.266 viajeros. Durante este puente, han sido más de 1.000 personas las que realizaron alguno de estos dos itineraios, en concreto 1.071 viajeros. Unos datos contabilizados desde el sábado 2 de diciembre hasta el domingo 10. La ruta que parte de Ponte do Sil fue elegida por 858 personas y, por su parte, la de Belesar la escogieron 213 personas.

En cuanto al perfil de los usuarios del servicio provincial, explican que ha predominado la asistencia en parejas y pequeños grupos de familias o amigos, así como viajeros gallegos y de otras comunidades autónomas. Por edad, destacan los mayores de 55 años, que son mayoría en los datos que recoge la Diputación a los participantes.

En cuanto a las provincias, la mayor parte de los viajeros proceden de la provincia de Lugo, Pontevedra, Madrid, A Coruña, Barcelona y Asturias, lo que refleja una predominancia del turismo de proximidad, apuntan.