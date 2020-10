La recogida de manzana en Chantada se saldará con dos millones de kilos

La campaña de recogida de manzana sidrera acaba de empezar en la comarca de Chantada, donde se espera recolectar en torno a los dos millones de kilogramos, una cantidad semejante a la del pasado año pero con un plus de calidad gracias a las buenas condiciones climáticas, según señalaron los productores.

En cuanto a los precios, se estima que se mantendrán como el año pasado, pagándose a 22 céntimos el kilo de manzana normal y a 24 la de sello ecológico. Este certificado supone el 30 por ciento de la producción de la comarca gracias al aumento de los cosecheros, dentro de las distintas variedades de esta fruta, desde la manzana gallega, conocida como rabiosa, hasta otras como la jamardo, marafonsa, ollo mouro y landou, verdeñá o perezosa.

La zona de Chantada es uno de los núcleos de producción de manzana más importantes de Galicia. En esta comarca y en otros puntos como Os Ancares, A Mariña, A Estrada, Ortigueira y Ourense, la mayoría de la cosecha se canaliza a través de la sidrería Custom Drinks, perteneciente al grupo Estrella Galicia y ubicada en el polígono industrial de la villa del Asma, que elabora la marca Maeloc y que procesa cerca de cinco millones anualmente.

Maeloc lidera el sector español de sidras tanto por sus presentaciones como por sus sabores. Dispone de las variedades de pera, mora, fresa y piña, además de sus ya consolidadas sidra extra, sidra natural y sidra dulce. A ellas se sumaron posteriormente versiones sin alcohol, con ya más de un lustro de existencia y con gran acogida en el mercado.

La sidra es un producto asociado a otras comunidades autónomas, pero gran parte de la producción de manzana sidrera de España procede de Galicia.

Es por ello que desde Custom Drink (una marca asociada la corporación Hijos de Rivera) se hace un especial énfasis en la procedencia del fruto que emplea. Trabaja con manzanas gallegas, siendo fiel al lema Cosecha de Galicia, lo que ayuda a difundir en todos los mercados su compromiso con las materias de calidad de la comunidad gallega.

En O Courel, la campaña de castaña será mala

La campaña de recogida de castaña en la sierra de O Courel, una de las principales zonas productoras de Galicia, será mala. Así lo manifestó la alcaldesa de este municipio, Lola Castro, quien habló, echando mano de lo que ha oído a los productores, que los árboles no florecieron en el momento adecuado, a lo que se sumaría el efecto de las plagas llamadas avispilla y chancro, pero también se cree que ha tenido que ver el cambio climático.

Y es que a los castaños no les gusta las temperaturas elevadas, y están son cada vez más altas en las zonas de montaña.

No habrá fiesta

La regidora courelá señaló que no tiene decidido suspender la fiesta de la castaña, programada para el día 7 de noviembre, pero que todo apunta a desconvocarla. "Penso que é de sentido común vendo a situación na que estamos por culpa do covid-19. Xa haberá tempo de celebracións", destacó Lola Castro.