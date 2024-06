Una receta cubana gana la edición de regreso del Chantapas

La Cervecería es el establecimiento ganador de la edición de regreso del Chantapas, el concurso gastronómico de Chantada organizado por la asociación de empresarios y el CCA, que llevaba varios años sin celebrarse. Lo hizo con una receta típica de Cuba llamada Patacón de Abadía, la preferida por el público.

Yailé Alonso se llama la cocinera autora del bocado. Es cubana —de Camagüey, concretamente—, aunque lleva doce años en Chantada. "Me bajé del avión y me vine para aquí. Me encanta este pueblo", afirma Yailé, muy feliz por el éxito que ha supuesto para ella y el bar en el que trabaja el éxito en el Chantapas.

"No esperábamos ganar, estoy muy contenta. Mucha gente vino a felicitarme por el plato e incluso hubo personas de origen latino que se emocionaron porque la tapa les recordaba a su tierra", relata la cocinera.

La receta del 'Patacón de Abadía'

La receta es tradicional de otros países caribeños, como Venezuela, Colombia o República Dominicana. Yailé Alonso se inspiró al máximo en el plato cubano, con protagonismo para lo que allí llaman ropa vieja, la carne de la falda de la vaca guisada y deshilachada. "Luego se añade a un sofrito y en este caso hice la salsa con la cerveza que vendemos aquí, llamada Abadía", expica Yailé.

El último paso es elaborar la base para la carne, de plátano macho frito. "Se corta gordo y se cocina a fuego lento", concluye la cocinera. A partir de ahí solo queda poner la tapa en el plato y servirla a los clientes.

"Presentamos unha tapa ao concurso simplemente por participar, pero había opcións moi variadas en todos os bares do concurso e de moito nivel, non esperabamos gañar", indica el propietario del negocio, Antonio García Olivero.

El concurso, en cifras

La asociación de empresarios destacó la importante afluencia de público a los bares con motivo del Chantapas. En la misma Cervecería lo corroboran. "Todos os días esgotamos a tapa. Na primeira xornada fixemos 77 e nunha hora e media acabáronsenos", afirma Olivero.

Cientos de personas acudieron a los ocho locales participantes y sellaron su pasaporte para votar por sus bocados preferidos. Jugoso de tierra y mar, de A Viñoteca, consiguió el segundo puesto y el podio lo completó Focaccia San Xoán, de Café Cantón.

La propietaria de A Viñoteca muestra su tapa, con la que terminó en el segundo puesto. MIGUEL PIÑEIRO

El resto de negocios hosteleros participantes fueron A Faragulla (Chistorra, ovo e pataca), Café Sylt (Sandwich especial), Café Bar Centro (Filloa rechea da horta e do mar), Bar Carballeira (Brocheta do mar) y Bar Pizzería Mar (Minipizza primavera).