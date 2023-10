Reactivado un proyecto para nuevas oficinas de Hotusa en Chantada

Un proyecto de Grupo Hotusa para abrir nuevas oficinas y ampliar su presencia en Chantada se ha reactivado después de varios años paralizado. El Ayuntamiento cuenta con la documentación necesaria para iniciar los procesos administrativos requeridos para la aprobación del plan.

Según ha podido saber este diario, el equipo de gobierno local quiere llevar este procedimiento próximamente al pleno de la corporación para darle el visto bueno. Sería en una sesión ordinaria, aunque tampoco se descarta convocar uno extraordinario.

El plan de Hotusa se llevaría a cabo en un extenso terreno de unas ocho hectáreas, aproximadamente, conocido como Finca de Pousada, que el grupo hotelero, presidido y fundado por el empresario chantadés Amancio López Seijas, compró hace años a una familia gracias a una importante inversión.

A él se accede a través de la Avenida de Lugo y abarca hasta la antigua cantera de O Carneiro. Hay una parte del terreno, la inmediatamente contigua a la citada avenida, que según fuentes consultadas todavía no es de Hotusa.

Desde el Ayuntamiento se considera que este proyecto es muy importante no solo para la empresa, sino también para el municipio. Y es que además de viviendas está previsto urbanizar parte de esta importante área para levantar adosados. Incluso podrían instalarse firmas vinculadas a Hotusa, si bien el plan aún está en fase de desarrollo y faltan por concretarse múltiples detalles.

El pleno de la corporación local, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta revalidada en las pasadas elecciones municipales, debe aprobar ahora el inicio del desarrollo urbanístico y transmitirlo a instancias superiores como la Xunta para que llegue a ser un hecho en el futuro.

Actualmente, Hotusa tiene la mayoría de sus oficinas de su sede en Chantada en un edificio de la Avenida de Portugal. También cuenta con algunos departamentos en funcionamiento en la Rúa Rosalía de Castro.

De forma reciente, el grupo hotelero ha instalado igualmente unas oficinas en Monforte, en la Rúa Cardenal. Allí funciona su departamento de tecnología, con la idea de favorecer la formación profesional dual con el instituto A Pinguela, donde se imparten las clases teóricas.

El grupo instaló una sede en el municipo natal de su presidente hace once años

Hace once años de la instalación de una sede del potente Grupo Hotusa en Chantada, el municipio donde nació su presidente y fundador. La empresa trasladó un total de 14 departamentos desde Barcelona, donde operaba, a la villa del río Asma. En Chantada funcionan en este momento las áreas de selección y desarrollo, laboral, fiscal, jurídico, de tesorería, administración Restel, reservas, contratación, comercial, márketing digital, desarrollo IT, sistemas, contabilidad y channel manager de Hotusa. No ha trascendido cómo se distribuirán los distintos departamentos en caso de que el nuevo proyecto en la Finca de Pousada fructifique.

Más de 200 empleados

Casi todos son jóvenes y muchos procedentes de fuera del municipio, lo que ha generado en la última década un aumento de la actividad, sobre todo entre semana. El grupo se creó hace 46 años y desarrolla su actividad en más de 130 países, con una plantilla que supera los 5.000 trabajadores. En 2019, su facturación alcanzó más de 1.200 millones de euros.