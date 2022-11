Reabierto el puente de Piñeira tras 4 meses cerrado por una deficiencia

El puente de Piñeira quedó abierto este miércoles al tráfico después de cuatro meses cerrado debido a una grave deficiencia en uno de sus pilares, que al hundirse perdió el contacto con la plataforma. Las obras fueron acometidas por la empresa Extraco, por un coste aproximado de 242.000 euros.

El alcalde, José Tomé, valoró que la inversión ha sido "certamente importante", ya que el arreglo "vai durar moito tempo". Además, añadió el regidor, se aprovechó para llevar a cabo "unha revisión integral de toda a ponte".

Tomé se acercó este miércoles hasta el puente acompañado por la teniente de alcalde, Gloria Prada, y el concejal de servicios, José Luis Losada, para ordenar su reapertura. El viaducto conecta la N-120A y la carretera de Sober. El alcalde subrayó su importancia para circular por una zona periférica y "evitar o paso polo centro de Monforte".

Antecedentes

Fue el BNG el primero en informar de que un pilar se había deslizado y separado de la plataforma. Los nacionalistas registraron una petición en la casa consistorial para subsanar el problema. A los pocos días, el Ayuntamiento encargó al inspector jefe de la Policía Local y a la arquitecta municipal un informe que constató que la distancia entre ambos puntos -lo que se conoce como luz de vano- era el doble, perjudicando la resistencia del puente.

En un principio, el Ayuntamiento solo cerró el paso por la infraestructura a los vehículos pesados. Sin embargo, después de recibir un primer informe de la empresa Extraco se decidió impedir el paso al resto de coches y también a los peatones.

Así permaneció hasta el día de este miércoles, una vez realizados los "pertinentes estudos que determinan que a estrutura está reparada e o piar endurecido", explicó Tomé.

El mismo informe subrayó que el problema fue un "descalce da cimentación que provocou un asento e un xiro do pilar, que tivo como consecuencia a perda de apoio co taboleiro". Esta situación restaba al puente capacidad para soportar las cargas, por lo que no podía garantizarse la seguridad.