Rastreros, Tremenda Jauría e Narco, os tres primeros nomes do regreso do Castañazo

O regreso do Castañazo vaise perfilando e xa conta con tres nomes para o seu cartel. Rastreros Tremenda Jauría e Narco son as primeiras confirmacións de grupos para a primeira edición do festival de Chantada dende 2019. Despois veu un parón obrigado pola pandemia e este ano anunciouse a volta do evento, que terá lugar o 27 e o 28 de outubro.

As primeiras entradas, a un prezo de 25 e 28 euros, esgotáronse só media hora despois de poñerse á venda. A organización ten actualmente dispoñible unha nova oferta, cun custo de 32 euros, máis gastos de xestión.

Os grupos

Rastreros son un grupo histórico do panorama bravú galego. Naturais de Chantada, a súa formación viviu moitas variacións dende a década dos 90 do século pasado, cando comezou a súa traxectoria. O Castañazo é o seu festival e volverán subirse ao escenario.

Pola súa banda, Tremenda Jauría é un grupo creado en Madrid que fusiona cumbia, punk, rap e reguetón. Son moi coñecidas as súas letras reivindicativas, moitas delas de temática feminista.

Narco é unha banda de rap metal nacida en Sevilla a mediados da década dos 90 do século pasado.