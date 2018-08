Rastrean sin éxito el regadío de Monforte en busca de vecino desaparecido

La primera jornada de búsqueda vecinal de Carlos Yáñez Mondelo, el monfortino de 60 años más conocido como Misi que desapareció el pasado día 3 del centro de Prodeme de la ciudad, no dio resultados.

A las nueve de la mañana de este jueves unas doce personas se dieron cita en el hostal Río Sol del barrio de A Estación para organizar una batida centrada especialmente en el entorno del canal de regadío.

Los voluntarios se distribuyeron en varios grupos, que se encargaron de peinar todo el canal y revisar las acequias. Se trabajó en la zona de A Áspera (Bóveda), en el puerto seco, en A Vide, en Distriz, en el azud de Ribas Altas, en el entorno de As Lamas y en As Barrioncas. Hubo gente que fue a pie, otros en coche e incluso se contó con la colaboración de dos clubs deportivos. Integrantes del Club Castelo Bike recorrieron varias pistas y los piragüistas del Quixós hicieron todo el río Cabe desde Ribasaltas a Canabal, pero no se dio con el paradero de este hombre.

►Más información en la edición impresa de El Progreso de este viernes◄