Los raquetazos más inclusivos

Siempre se habla del deporte como una herramienta para la inclusión. Además de los beneficios que tiene para la salud, física y mental, ayuda a la socialización e integración de las personas que se encuentran en una situación más desfavorecida. El último ejemplo se encuentra en Monforte, donde ha nacido una liga inclusiva de pádel en la que participan los usuarios de Prodeme.

Manuel Luaces —trabajador de la entidad, donde es el encargado del apartado deportivo— es el responsable de la organización. Por medio de Prodeme obtuvo el título de monitor de pádel para ayudar a los usuarios, que ahora disfrutan de una competición adaptada a sus capacidades. Se disputa cada sábado por la mañana, en las instalaciones cedidas del Lemos Pádel.

"Levamos dúas xornadas xogadas e polo momento todo está a ir moi ben, os usuarios pásano xenial e hai parellas de certo nivel, que permiten ver bo xogo", indica Luaces.

El formato

La liga inclusiva de pádel está conformada por ocho parejas. Cada una de ellas la integran un usuario de Prodeme —que son personas que padecen alguna discapacidad— y voluntarios o trabajadores de la institución. Todos los dúos se enfrentarán dos veces, a ida y vuelta, con el reglamento habitual del pádel, pero adaptado, y con los mismos tanteos.

"Hai algúns xogadores que precisan, por exemplo, que se lles deixe que a pelota dea dous botes antes de darlle. No caso de poder, porque as capacidades do deportista o permiten, o regulamento é exactamente igual que o de calquera outra persoa que practique pádel", explica Luaces.

La previsión es que la liga dure hasta junio. Cada sábado por la mañana, las pistas son para esta competición tan especial. "Sempre é posible adaptar o horario no caso de que algunha parella non poida acudir, pero o normal é que os partidos se xoguen ese día", apunta Luaces.

Perfectamente elaborado el formato de la competición y su calendario, solo queda disfrutar del deporte. Los raquetazos entre cuatro paredes se suceden y las bolas no dejan de atravesar el espacio aéreo sobre la red, buscando que la pareja al otro lado no sea capaz de devolver el golpe.

Ese es el objetivo deportivo. Hay otro, que también va camino de cumplirse. Y es el de la integración de quien no lo tiene tan fácil. "O que buscamos é que os usuarios saian da asociación e poidan relacionarse e pasalo ben con outra xente. A inclusión a través do deporte é outra das metas de Prodeme", señala Luaces.

Comienzos

Los orígenes de la liga inclusiva de pádel se encuentran en las mañanas de sábado, desde hace unos dos años, en las que los trabajadores de Prodeme acudían con usuarios a las instalaciones del Lemos Pádel, situadas en el polígono industrial de O Reboredo, para entrenarse y pasar un buen rato jugando.

"Vían que había ligas internas e. Entón decidimos organizar a nosa", relata Manuel Luaces. Gracias a unaadquirieron el material necesario y, ahora, el pádel hace el resto. El juego de la inclusión no se detiene.