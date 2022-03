Raquel López cesa como responsable del PSOE de Chantada

La secretaria general de la agrupación socialista de Chantada, Raquel López Rodríguez, cesó de su cargo en el transcurso de la última asamblea celebrada el pasado sábado por esta agrupación. López es concejala en la corporación municipal desde hace once años y responsable del partido socialista chantadés desde hace ocho.

La decisión de Raquel López tiene que ver, explicó, con el fin de su mandato al frente de la agrupación local, restringido por los estatutos a ocho años. Este cese no tendrá que ver con su trabajo como edil y portavoz del PSOE en el pleno de Chantada.

Fuentes de la agrupación local señalaron que el partido celebrará en el plazo de dos o tres meses una asamblea local para buscar una persona que sustituya a Raquel López, si bien los socialistas de la villa del Asma señalaron que resultará difícil encontrar a alguien con la capacidad de trabajo de la que ha cesado. Fue en una asamblea que tuvo lugar el pasado sábado donde Raquel López comunicó su decisión y nadie, a pesar de pedirlo, quiso postularse para ocupar su cargo.

La ya exsecretaria del PSOE de Chantada señaló que llevaba meses avisando a sus compañeros de que se cerraba un ciclo de ocho años y que, sobre todo, "cómpre un proceso de renovación nos órganos do partidos".

No quiso hablar de su vuelta al frente del partido en Chantada en el caso de que no haya alternativa alguna. Dijo que está al servicio del PSOE, como lo demuestra su militancia y sus once años como concejala en un pleno liderado por Manuel Lorenzo Varela.