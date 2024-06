Rafa Centeno: "Lugo es un tesoro gastronómico y está preparado para tener una estrella Michelin"

Ilusión es lo que más transmite el chef Rafa Centeno, que a mediados de julio quiere empezar a andar con una vinoteca en Vértigo, el proyecto con el que Regina Viarum se lanzó en 2022 al sector de la restauración.

¿Se interesó usted por Vértigo o le llamó Regina Viarum?

Fue algo conjunto. Iván Gómez y yo coincidimos mucho, porque trabajamos con Regina Viarum tanto en Maruja Limón como en Centeno, el otro restaurante que tengo en Vigo. Yo llevaba años buscando espacio para un proyecto en la Ribeira Sacra, un territorio del que estoy enamorado, así que en una conversación surgió la posibilidad de trabajar juntos. Tenemos visiones similares y queremos poner en valor esta comarca.

¿A qué se debe su enamoramiento de la Ribeira Sacra?

Soy de Lugo y la tierra tira. A pesar de ello, solo he cocinado una vez en mi provincia y me apetecía montar algo aquí. La Ribeira Sacra es mágica y un proyecto gastronómico encaja a la perfección, porque hay muy buenos productos en solo 30 kilómetros a la redonda.

¿Cómo valora esos productos?

Son top. Y a eso hay que sumarle que el sitio es mágico y el espacio, increíble. Estamos rodeados de pequeños productores que miman lo suyo y serán parte de este proyecto. Queremos su apoyo.

Comenzará con un 'wine bar' este verano. ¿Tiene previsto algo más amplio a partir de entonces?

Mi idea es la de un restaurante gastronómico, donde se pongan en valor los productos y la forma de entender la gastronomía del territorio para consolidar su oferta turística. Buscamos captar la esencia de la Ribeira Sacra y el interior de Galicia. Eso será a partir de octubre y noviembre, porque en verano, efectivamente, empezaremos con un 'wine bar', que es más desenfadado. Lo haremos de esta forma porque nos falta un poco de tiempo, pero luego ampliaremos nuestra oferta.

¿Tiene perfilado cómo será el perfil de los trabajadores de Vértigo?

Estamos en proceso de encontrar personal. Buscamos gente comprometida con el proyecto y vinculada al entorno, que sea de la zona y que quizá no haya tenido la oportunidad de trabajar en un restaurante gastronómico y desarrollarse como profesionales. Trataremos de que Vértigo sea una referencia no solo de la Ribeira Sacra, sino para cualquier punto nacional e internacional.

¿Con cuánto personal quiere contar en el restaurante?

Entre ocho y nueve personas. Y ya digo que la prioridad es encontrar gente para trabajar que quiera implicarse con la zona. No es lo mismo transmitir algo con alguien que vive o es de aquí que hacerlo con personal que viene de fuera. Buscamos el talento local.

¿A cuánta gente darán de comer en Vértigo?

Hablamos de un restaurante pequeño, con capacidad para un máximo de 30 o 40 comensales. Yo diría que tirando más hacia 30 que a 40. También plantearemos algún pequeño evento. En todo caso, no buscamos la masificación, sino todo lo contrario. Enseñaremos qué significa Ribeira Sacra. Este proyecto me ilusiona mucho y ya hemos hablado con pequeños productores de queso, ternera, cerdo, verduras... Si el turismo aquí busca calidad, hay que darle calidad. Este es un espacio muy rico y debemos enseñarlo de una forma natural. Siempre digo que somos embajadores de los territorios. Transmitimos su cultura a través de la comida y los productos que trabajamos.

¿Qué tipo de carta tendrán?

Apostaremos por una pequeña que rotará los productos en función de la temporada. Estos serán, además, totalmente locales. Nos aprovisionaremos en un máximo de 50 kilómetros a la redonda y en función de la temporada apostaremos por un producto u otro.

¿Qué papel jugará el vino?

Uno fundamental. Al final somos un espacio dentro de una bodega, así que ese mundo debe ser tan importante como la propia comida. Este es un binomio que ya tenemos muy en cuenta en Maruja Limón, así que todavía tendrá más peso en Regina Viarum. Si hablamos de Ribeira Sacra no tiene sentido no pensar en el vino.

En Sober funciona la escuela de hostelería Belarmino Fernández Iglesias, en Rosende. ¿Van a colaborar con ella?

No está previsto, pero me encantaría. En Maruja Limón hemos colaborado con la escuela de hostelería de Rosende muchas veces. Hay que crecer de dentro hacia fuera y trabajar en conjunto con la escuela supondría ayudar a que la gente no se marche y pueda quedarse en su propio espacio.

¿Y a usted le veremos a menudo por aquí?

Estaré a caballo entre Vigo y Sober, pero me encantaría vivir aquí. Hace años que lo deseo y estoy buscando casa.

A un chef con estrella Michelín tengo que preguntarle si ve a Lugo con opciones de contar por fin con este reconocimiento gastronómico.

Lugo siempre ha sido conocida por su buena gastronomía, de modo que está más que preparada para tener una estrella. La provincia en general es un tesoro gastronómico. Tenemos interior y costa y hay un producto de mar, río y montaña increíble. Es un territorio en burbujeo y estoy convencido de que lo logrará, solo tenemos que creernoslo. En cuanto a la Ribeira Sacra, tiene ese punto mágico que hace que no se te olvide lo que has comido ni dónde has estado.

¿Es un objetivo para Vértigo tener una estrella Michelín?

No trabajamos con esa meta. Nuestro objetivo es dar al cliente el mejor servicio y la mayor calidad posible. Ese trabajo nos ha llevado a obtener premios y reconocimientos que son para todo el equipo, en el que incluyo a los proveedores, que nos enseñan cómo tratar el producto. El mayor a nivel gastronómico es la estrella Michelín, por lo que si con nuestro trabajo en Vértigo obtuviéramos esa distinción sería seguir soñando.