Quiroga vivió su Mostra do Mel más atípica, con medidas contra el Covid

La Mostra do Mel de Quiroga vivió ayer su edición más atípica. Fue otro evento que tuvo que adaptarse a la conocida como "nueva normalidad". Las tres casetas de venta de este producto que se instalaron en el recinto ferial contaban con gel desinfectante para uso de los clientes y pantallas de metacrilato gracias a las cuales los apicultores participantes afirmaron sentirse más seguros.

Los cosecheros coincidieron al señalar que la cosecha de este año ha sido muy mala en cuanto a cantidad. Manuel Macía, de As Estradas, lleva participando en este evento desde la primera edición. Para él, el vigente 2020 ha supuesto el cultivo "máis pobre" en los 33 años que llevan produciendo sus colmenas.

Pedro Soto, apicultor de O Ivedo, lamentó que "non hai mel para abastecer o mercado" y señaló que esto se debe, entre otras cuestiones, al cambio climático. "A floración vén moi cedo e descompensada, cando as abellas acaban de saír do inverno. As raíñas non comezan a poñer ovos ata que chega a calor", explicaba.

El efecto de la velutina y la acción de los osos también juegan un papel en contra de los productores. Y eso a pesar de que en la zona "aínda non hai moita velutina, porque chegou hai tres anos e instalamos moitas trampas", indicó Manuel Macía, que hizo un llamamiento para que más gente las coloque, pues, aunque la plaga afecta a las abejas, la ve incluso "máis prexudicial para as persoas".

Por otra parte, los colmenares de Macía ya han sido atacados por osos hasta en cinco ocasiones en lo que va de año, destruyendo unas 20 colmenas. Los apicultores instalan pastores para evitar las incursiones de los plantígrados, pero no hay suficientes.

Poca, pero buena. Lo que no se resiente es la calidad. Manuel Macía señala que en la zona hay "produtos naturais con propiedades que non se conseguen case en ningunha outra parte do mundo". El motivo es la floración que se da en la comarca y el brezo que crece en los entornos de Pía Paxaro y Montouto.

Precisamente, la miel que él elabora acaba de conseguir un reconocimiento en el certamen London Awards, lo que ayuda a promocionar un producto que la mayoría de gente que llega a Quiroga ya conoce. Gracias a eso se vende "para toda Galicia e moitos outros puntos de España".

Se pusieron a disposición de los asistentes unos 300 kilos, según la organización. Y, a pesar de las circunstancias, las ventas fueron buenas y hubo una óptima afluencia de público a la muestra. El precio, fijado previamente en una reunión, era de diez euros el kilo. En el recinto ferial hubo también espacio para otros productos como el aceite, la castaña, los licores y la artesanía. La charanga BB+ amenizó la jornada.