Quiroga, tierra de fútbol sala

El fútbol sala siempre ha tenido mucho tirón en Quiroga y lo demuestra en numerosas ocasiones. La actual temporada es la séptima del Covirán codeándose con los equipos de Autonómica Preferente, por las provincias de Lugo y A Coruña. Es un club que lleva un total de ocho campañas sobre el parqué, desde su fundación en 2015, lo que prueba su crecimiento y buen rendimiento.

Por otro lado, los torneos de fútbol sala se suceden. En verano suele juntarse un gran número de equipos femeninos para competir en un campeonato, llamado Dina Val de Quiroga, que es una referencia y en Navidad, la competición que organiza el área de deportes del Ayuntamiento camina estos días por las 18 ediciones.

Seis conjuntos, todos ellos locales, sacian el mono de fútbol sala de la afición hasta el regreso a la Liga del Covirán Quiroga, que será el próximo 7 de enero. Ese día recibirá en el pabellón municipal al Troula Betanzos, en un encuentro correspondiente a la jornada número 14 del grupo norte de Autonómica Preferente.

El Covirán come el turrón asentado en la décima posición, en un campeonato con 16 equipos. Ha sumado 18 puntos, equivalentes a seis victorias y siete derrotas.

Trayectoria

Andrés Campo, a quien todos en Quiroga conocen como Jovito, es el hombre para todo en el Covirán. Presidente, segundo entrenador y portero, recuerda los inicios del club.

«Dende 2010, cando rematou a etapa do Quiroga FS, non había equipo, pero quedamos uns cantos veteráns con ganas de volver xogar e decidimos fundar o Covirán», relata Jovito, quien valora la popularidad que tiene el equipo en el municipio. «É unha das pistas da categoría que máis seareiros mete en cada partido. O 80% do aforo témolo asegurado», afirma.

"A nosa é unha das pistas que máis seareiros mete da categoría. O 80% do aforo témolo asegurado"

Jovito está también contento con el número de socios, que asciende a 150. Es una masa que parece estar muy viva en la apuesta por el fútbol sala. Los sábados por la tarde son el día para disfrutar del Covirán, un equipo compuesto esta campaña en su totalidad por futbolistas de la comarca, lo cual incluye el propio ayuntamiento de Quiroga y los vecinos de Ribas de Sil y Folgoso do Courel.

Raúl Carballedo, conocido por Rachu, es el entrenador del equipo, aunque la labor es muy compartida con Jovito. Entre ambos asumen la preparación, que suele llevarse a cabo entre semana los martes, miércoles y viernes. En algunas ocasiones, si los turnos en los trabajos de los jugadores no permiten desarrollar tres sesiones, solo se llevan a cabo dos entrenamientos.

La plantilla está compuesta por el también portero Diego, los cierres son Chomin, Iago y Álvaro (que está solo unos días cada mes, cuando puede volver de Madrid, donde ejerce su profesión); de alas juegan José, Telmo, Saúl, Miguel y Marcos; y como pívots, el Covirán cuenta con el capitán, Charly, y Dani.

"Sufrimos algunha baixa importante, pero en 2023 esperamos remontar e xogar polos seis primeiros postos"

«Sufrimos unha baixa importante respecto á tempada pasada, como é a de Sergio, que foi o noso máximo goleador, con 30 tantos. Estuda na Coruña e non ten moito tempo de vir adestrar, así que xoga no equipo de fútbol do Quiroga, en Terceira Galicia», apunta Jovito.

Además, el Covirán ha sufrido alguna lesión importante, lo que según su presidente ha supuesto perder algo de nivel. El equipo se fue de vacaciones en una mala racha de cinco derrotas consecutivas, después de un comienzo de temporada muy ilusionante.

«A ver se en 2023 remontamos e podemos competir por quedar entre os cinco ou seis primeiros, como fixemos a campaña pasada», concluyó Jovito.