Quiroga y Taboada acaban con éxito sus fiestas de la era Covid-19

Agosto en Galicia es sinónimo de fiestas, verbenas, bombas, fuegos artificiales y gente, mucha gente. Pero el verano de 2020 es también el de la pandemia de Covid-19, lo que impide ver las estampas propias de este mes. Aun así, en Quiroga y en Taboada no han renunciado del todo a unas patronales, aunque atípicas y con medidas anticontagios.

"Máis ca festas eu falaría de actividades que supliron as festas. Houbo moita menos xente, pero doume por satisfeito", comenta el alcalde de Quiroga, Julio Álvarez. Su homólogo en Taboada, Ramiro Moure, hace otro buen balance. "Copiamos o modelo de moitos outros sitios de Galicia onde se están a facer festas e a xente quedou contenta. Moito máis non se pode facer", valora.

Ese modelo consiste en conciertos con aforo limitado, espectáculos al aire libre, actividades deportivas -en Quiroga se celebró el Día da Bicicleta- o sesiones de cine como la que cerró el programa en Taboada, con la emisión de la película O que arde. En Quiroga hubo tiempo para la tradicional Mostra do Mel, una exaltación gastronómica que sí ha podido llevarse a cabo, al contrario que la Feira do Viño o la Mostra do Aceite.

La hostelería fue la principal damnificada de estas cancelaciones. "Decretamos a supresión do pago dalgunhas taxas para axudar os negocios a sobrevivir, pero non é suficiente sen os dous eventos máis masivos de Quiroga", lamenta Julio Álvarez.

Ambos regidores creen que estas fiestas en pequeño formato han podido aliviar algo la situación. "Non esperaban nada, así que os comentarios son positivos", concluyó Álvarez. Moure ve a sus vecinos "contentos, porque a xente, aínda que con cautela, participou nos actos".