"Quiroga pode ser unha potencia en parapente"

Hai unha semanas estas mesmas páxinas daban conta da renacenza da afección polo enduro en Quiroga. Paralelamente, daba os seus primeiros pasos outro club que busca, neste caso, promocionar o parapente, unha disciplina que tivo sona na comarca e que viñera a menos. O Club Parapente Quiroga está presidido por Antonio Ferreiro, con máis de 5.000 horas de voo ás súas costas.

Con que obxectivo poñedes en marcha este novo club?

Pretendemos revivir a afección polo parapente e o paramotor na zona. No seu día tivo certo auxe e mesmo xa contabamos cunha agrupación, o Club Parapente Brío, que existiu hai unha década. Unha serie de trabas fixérono desaparecer, pero neste tempo non deixamos de lado esta afección e agora o obxectivo é impulsala e dala a coñecer non só en Quiroga, Ribas de Sil e O Courel, senón tamén na Pobra do Brollón e o resto da Ribeira Sacra.

Cantos socios formades o club?

Inicialmente somos 15 persoas. Algúns xa estivemos na etapa de Brío e agora sumáronse tamén rapaces da zona, que vían voar parapentes no seu concello e chamáballes a atención, polo que quixeron probar. Sabemos que hai máis como eles e queremos animalos a que o fagan tamén.

Tedes algunha actividade xa prevista para os próximos meses?

Imos traballar na organización de dous premios para os que aínda non hai data fixada. Un será de distancia libre, buscando pasar dos 100 quilómetros, e o outro de precisión, que consiste en aterrar nun lugar indicado previamente. Tamén barallamos convocar cursos para achegar o parapente a máis veciños da zona.

Dende que puntos despegades?

Nos tres municipios hai varios lugares acondicionados para despegar. Por exemplo, o de Vilañán, en Quiroga, ou Coto Charly, que está en Torbeo, en Ribas de Sil. Tamén temos o de Cerengo, Pía Paxaro, A Conchada e o Taro Branco, se ben é certo que nalgúns rexístranse problemas debido á altura dos piñeiros que hai na zona.

O de Coto Charly foi un dos últimos que se acondicionou.

É unha zona que ofrece moitas posibilidades por estar a moita altura. Despegas dende Torbeo e, xa no aire, podes dirixirte cara a varias orientacións, como o meandro que forma o río Sil no lugar da Cubela, do que se obtén unha panorámica impresionante dende as alturas.

Cales son os mellores días para a práctica do parapente?

O ideal son as xornadas anticiclónicas. Normalmente, ata tres días antes non se pode saber se será posible despegar, e hai que revisar as predicións meteorolóxicas o día anterior ao voo.

Que importancia pode ter esta disciplina na comarca?

Temos que ter claro algo: podemos ser unha potencia en parapente, pero hai que apostar por isto con maior decisión. Hai un tempo estiven en Suíza e non ten nada que ver, alí os rapaces xa voan dende pequenos. Consolidar esta disciplina en Quiroga, Ribas de Sil e O Courel serviría tamén como reclamo turístico.