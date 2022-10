Quiroga pasó una noche terrorífica

Ocho casas del terror, mil personas participantes y unos cien voluntarios hicieron posible en Quiroga el tercer Qui-Medo, un evento organizado por la asociación Qui-Roma que aspira a convertirse en un referente de estas épocas en Galicia. Desde la organización hablan de un crecimiento "exponencial" respecto a las dos primeras ediciones y agradecen la colaboración de todos los asistentes y del Ayuntamiento.

El Qui-Medo contó con ocho casas del terror. En cada una de ellas se representaba una escena de miedo, solo aptas para valientes. Siete estaban repartidas por el casco urbano quirogués y la restante se encontraba en Pacios.

A rapaza do pozo, Lendas do terror, O convento, O laboratorio zombie, O inferno, O matadoiro (la propia organización recomendó a los asistentes muy sensibles no acceder a esta), Pallaso fobia y O psiquiátrico eran los nombres de las casas, con referencias claras a lo que los usuarios iban a encontrarse en su interior.

En el camino hacia cada escena, diferentes personajes aparecían por los callejones con máscaras, motosierras o desbrozadoras con el objetivo de asustar un poco más, si cabía, a los osados.

Muchos vecinos de Quiroga se animaron, aunque también hubo una importante cantidad de gente de otras poblaciones inscrita. Es por eso que esta edición fue considerada "un éxito" por parte de la organización.

Personajes que conformaban el evento. EUROPA PRESS/ C.J.G

En detalle. Antes del Qui-Medo tuvo lugar una fiesta infantil de Samaín en el pabellón municipal. De 19.30 a 21.30 horas, los protagonistas fueron los más pequeños y sus disfraces. Entre los que llevaron calabazas o escobas decoradas se repartieron bolsas con unas terroríficas chucherías.

Luego llegó el turno del Qui-Medo. Ante la avalancha de inscritos, la organización optó por rutas diferentes, con el fin de evitar largas colas a la entrada de las casas. A cada grupo de personas se le dio un mapa con el itinerario marcado. Fueron cerca de tres horas de recorrido hasta pasar por los ocho escenarios, habilitados en diferentes espacios de Quiroga, como bodegas, el albergue municipal o las piscinas.

Los disfraces de los actores y actrices que esperaban dentro para meter miedo se combinaron perfectamente con los de los participantes. Muchos optaron igualmente por vestirse para la ocasión, haciendo que la noche fuese todavía más terrorífica.

Una vez todos los participantes finalizaron su periplo por las ocho casas, esperaba una gran fiesta en el interior del pabellón municipal. La disco móvil Dolce Vita culminó unas horas en las que tanto quirogueses como visitantes se lo pasaron de auténtico miedo. El Samaín parece asentado y en Quiroga buscan ser unos referentes.