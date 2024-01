En Quiroga hai de todo en coidados

Non hai que saír de Quiroga para atopar un establecemento onde acceder a unha ampla variedade de coidados e tratamentos corporais. O centro de estética Coidámoste lévao no nome e traballa neste sector dende que abriu as súas portas hai preto de cinco anos, tempo abondo para consolidar unha importante clientela da vila e mesmo das comarcas veciñas.

A súa propietaria, María Rodríguez, sinala que nos últimos meses se está a incrementar a demanda da madeiroterapia, un tratamento corporal que ofrecen para reducir, moldear e tonificar o corpo e combater a celulite "con resultados moi notables". Aplícase combinando madeiras de diferentes formas, xeralmente en sesións semanais, cada unha centrada nunha zona do corpo en concreto.

A radiofrecuencia é outro dos tratamentos estrela en Coidámoste. Funciona para eliminar engurras e flaccidez no rostro, así como para actuar contra a graxa localizada e a celulite. En breve engadirán outra opción máis, o ‘carbón peel’, unha terapia facial que se realiza con láser e, como indica o seu nome, con carbón. Serve para aumentar o coláxeno e a elastina e, así, unificar a pel eliminando manchas, pero tamén engurras ou puntos negros.

Os servizos que ofrece este establecemento situado na Rúa Camilo José Cela de Quiroga complétanse con manicuras, pedicuras, depilación láser e tradicional, outros tratamentos corporais, maquillaxes e hixienes faciais. Tamén incorporaron a depilación de cellas e beizos con fío, unha técnica de moda "e que nesta zona non se pode atopar en moitos puntos", apunta a propietaria deste centro de estética, onde a maiores teñen unha parte de tenda na que venden maquillaxes, perfumes e cremas.

O establecemento de María destaca polo trato próximo coa súa clientela, mesmo adaptando o horario se é preciso. Ademais, ten á súa disposición bonos para os tratamentos, o que permite fraccionar os pagos mes a mes.

O horario de Coidámoste é de martes a venres de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas. Os sábados abre de 10.00 a 14.00 horas. O seu teléfono é o 982.43.52.11.