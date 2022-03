Quiroga ya espera a Solomía

Los quirogueses Miguel Garrido y Mayte Pérez arrancaron hace unos días en autocaravana acompañados por cuatro vecinos para recoger a refugiados de Ucrania y ayudarlos a llegar a España. Una de las personas que viaja con ellos es Solomía Makohon, que será acogida por el matrimonio que regenta el bar Matrioshka, familiares suyos.

Este establecimiento hostelero situado en la Rúa Real de Quiroga, y que comparte nombre con las conocidas muñecas rusas, es propiedad de Iryna Fesiuk, una mujer ucraniana que llegó hace años al municipio para residir en él junto a su marido, Aleksander Fesiuk, y su hija, Olga, que estudia en el instituto monfortino Torre de Lemos.

Cuando supo que Miguel y Mayte emprenderían un largo viaje a la frontera de Polonia con Ucrania para traer a refugiados a España, Iryna no lo dudó. "Les pedí por favor que trajeran a mi sobrina de 13 años, que escapó de Ucrania", señaló la hostelera. En realidad, Solomía es hija de una prima suya que ha tenido que quedarse en Ucrania, sin poder acompañar a su hija en la huida de esta, a Polonia primero y a España después.

La familiar de Iryna es directora de un instituto en una ciudad próxima a la frontera. Desde el comienzo de la invasión apenas pudo atender a su hija. A pesar de que, como es obvio y triste a la vez, ahora no hay clases en Ucrania, tiene que supervisar y atender a quien llega al centro educativo en busca de alojamiento y comida, servicios que ella coordina.

Si saltaba una alarma antiaérea, Solomía estaba sola en casa y sola tenía que esconderse en el refugio contra los bombardeos. Su madre decidió entonces que lo mejor era ponerla a salvo ayudándola a llegar a Polonia y haciendo lo imposible para que su familia de Quiroga, con la que guarda una fantástica relación, la acogiese.

Es en este punto donde intervienen Miguel Garrido y Mayte Pérez. Solomía ya está con ellos, de camino a Quiroga, un municipio que se prepara para recibirla. "Nuestro piso es grande y tiene la misma edad que nuestra hija. No le va a faltar de nada. Estoy contenta de poder ayudar a mi gente a pesar de la distancia", afirma, emocionada, Iryna Fesiuk.

EL FUTURO. Aleksander e Iryina acogen a Solomía de forma indefinida. No se sabe cuánto durará la guerra y tampoco descartan tener que acoger a más allegados en los próximos meses. La mayoría de sus familias residen en Ucrania e Iryna, de padre ruso, tiene una hermana que vive en Moscú.

Por el momento se preparan para que Solomía se sienta lo más cómoda posible. La escolarización no será un problema hasta el curso que viene. Según apunta Iryna, recibirá clases telemáticas de sus profesores ucranianos.

"No habrá ningún problema, iremos poco a poco", señala la hostelera cuando se le pregunta por el idioma. Solomía no habla castellano ni gallego y solo conoce el inglés que le enseñan en el colegio. Sus familiares tienen la esperanza de que pueda aprender pronto, como hicieron ellos.

Aleksander lleva 17 años en Quiroga e Iryna y Olga, ocho. Dominan ambos idiomas e incluso se atreven con expresiones típicas de Galicia. "Éche o que hai", espeta él al terminar de hablar de la situación de su país, tierra que Solomía ha tenido que dejar. Quiroga y el Matrioshka son sus nuevos y acogedores destinos.

"Muchas gracias a toda la gente de Quiroga"

El Matrioshka reúne todas las condiciones del típico bar gallego de un municipio como Quiroga y el matrimonio ucraniano dice estar encantado con la aceptación del público. Lo abrieron hace unos años, tras prejubilarse Aleksander.



"Solo tenemos palabras de agradecimiento. Muchas gracias a toda la gente de Quiroga", expresa Iryina también en referencia a Miguel Garrido y Mayte Pérez. "Si todo el mundo fuese como ellos, no habría guerras", aseguran.



Preocupación

Están felices por la inminente llegada de Solomía, pero en tensión por cómo está el resto de su familia en Ucrania. Los padres y allegados de Iryina viven en una zona del país menos afectada, de momento, por los bombardeos, pero los hermanos de Aleksander no pueden salir de Ucrania, como ningún otro hombre de entre 18 y 60 años. "Uno de ellos es soldador y últimamente lo único que hace es arreglar tanques", dice.



Todos los días hablan con ellos. "Les transmitimos fuerza, pero cada poco tiempo no podemos evitar llorar", concluye Iryina.