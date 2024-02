Quinto inspector jefe en un año para la comisaría de la Policía Nacional de Monforte

La comisaría de Monforte tiene nuevo inspector jefe, el quinto en apenas un año. Pablo Fernández López sustituye en el cargo a Bernardo Tomás García, quien solicitó el trasladó tras asumir dicha responsabilidad en julio de 2023. El recién llegado al puesto ha sido recibido este viernes por la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, en una reunión a la que también asistió el comisario provincial, Luis Miguel Romera.

Pablo Fernández López nació en Ferrol en 1972 y es diplomado en Graduado Social y licenciado en Ciencias Policiales. En 1999 ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Respecto a su trayectoria profesional, fue jefe del Módulo Integral de Proximidad (MIP) en Telde (Las Palmas de Gran Canaria) y jefe del Grupo Operativo de la Brigada de la Policía Judicial en Galicia. Desde 2019 ejercía como jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Lugo.

Cuenta con numerosos cursos de gestión policial y entre sus distintivos hay más de 60 felicitaciones públicas, tres cruces al mérito policial con distintivo blanco o una medalla a la dedicación al servicio policial, entre otros reconocimientos.

La subdelegada del Gobierno lo felicitó por el nuevo cargo y confía en que desarrolle sus tareas "con responsabilidade e dilixencia a través da integración e dedicación do corpo cos habitantes do municipio e velando pola súa seguridade e protección". Isabel Rodríguez tendió la mano para "garantir a convivencia e o achegamento do corpo aos habitantes da provincia, logrando unha seguridade efectiva e real".

Cambios. En enero del año pasado, la madrileña Mónica Gutiérrez, primera mujer en ocupar el cargo en Monforte, abandonó el puesto de inspectora jefe tras solicitar su traslado a su comunidad natal. Los siguientes seis meses realizaron dichas funciones dos profesionales, de manera interina. Una de ellas se marchó a Ourense al poco tiempo y el segundo fue Celso Dacal Vázquez. En julio entró como inspector jefe definitivo Bernardo Tomás García.

El comisario provincial resaltó que Pablo Fernández asumirá "un importante labor á fronte da comisaría". Luis Miguel Romera espera mantener la "guía de traballo establecida polos responsables anteriores".