Fátima G. Donado: "Quería un cambio hacia algo más creativo y local y no lo pensé dos veces"

Al otro lado del teléfono, no solo suena la voz de Fátima G. (González) Donado. También se oye el trino de un pájaro que la acompaña. Son las diez de la mañana en Perú y la periodista monfortina se dispone a contar su proyecto de radio y pódcast comunitario premiado con un Ondas. Está sentada a la orilla del río Amazonas, en plena selva. Comienza a apretar el calor, pero el día está despejado. Eso significa una buena conexión de internet para poder hacer la entrevista.

Acaba de ganar un premio Ondas haciendo un pódcast desde la selva con solo tres horas con electricidad. ¿Cómo es posible esto?

Todo fue un proceso que comenzó con un crowfunding en internet para comprar micrófonos y la mesa de sonido. El problema de la falta de luz lo resolvimos con un panel solar, que nos permite cargar las baterías para las cámaras y las grabadoras y también con un generador de gasolina.

¿Es radio o es un pódcast?

Empezamos con una radio comunitaria y ahora vimos la necesidad de un formato digital e hicimos una primera temporada de pódcasts. En este proceso, sacamos once pódcasts. También logramos una beca de Internews para hacer dos reportajes conviviendo con una comunidad indígena. Es un proceso lento pero, al final, respiran las historias.

Hace cinco años que dio el paso de dejar un trabajo estable en Madrid e irse a la selva. ¿No es mucho cambio de vida?

Sí, pero en una semana me adapté por completo. No tenemos más que tres horas de luz por la noche (que es cuando hablo con la familia) y no hay agua en casa. De hecho, tenemos que recoger agua de lluvia para bañarnos.

¿Cómo es su día a día en Santa Clara del Ojeal, donde se encuentra?

Me despierto con el sol a las cinco y media o seis de la mañana y si hace mucho calor, me doy un baño con el agua recogida de la lluvia. Desayunamos y diseñamos los talleres que haremos por la tarde: guion, edición sonora, lectura o escritura creativa. Algunas mañanas realizamos una pequeña programación radiofónica comunitaria en directo. Las tardes son de escuelita con el Proyecto Iquitos y de los talleres de Amazondas. A las seis, se enciende el generador del pueblo que funciona durante tres horas para poder tener luz. Y entre ocho y nueve ya estoy en cama.

¿Tienen internet y médico?

Hay una consulta de Enfermería que solo funciona de lunes a viernes, de ocho de la mañana a una de la tarde. Para ir a un hospital debemos navegar por el Amazonas durante una hora para llegar a Iquitos. Tenemos internet en el móvil cuando llega bien la señal y eso depende del tiempo.

¿Qué le ofreció la selva peruana que no tuviese en Madrid?

La selva me ha enseñado a vivir a un ritmo diferente. Más pausado y más presente. Trabajar sin medios potencia la creatividad y la expande. La selva pone a prueba la paciencia a cada rato. Eso me ha hecho conocerme mejor y evolucionar. La esencia de la selva ha calado en mi personalidad y mi desarrollo profesional.

¿Por qué decidió dar el paso de irse y montar la radio?

Siempre me ha gustado el periodismo social. Cuando surge Amazondas en mi cabeza, estaba en un momento profesional en el que quería un cambio hacia algo más artesanal, creativo y pequeñito, local, comunitario. Una herramienta de transformación a través de la comunicación. En 2018, conocí a Andrea y a Pía, directoras del Proyecto Iquitos y me animaron. No me lo pensé dos veces.

¿Qué función cumplen los pódcasts y la radio?

La función principal es la de perder el miedo a hablar y aprender a expresar las necesidades y demandas de cada uno y las comunitarias, pero con voz propia.

Una vez cumplido su objetivo y después del Ondas ¿tiene sentido seguir con su proyecto en Perú?

El objetivo ahora es empoderar el proyecto para encontrar la manera de que perdure en el tiempo, sin necesidad de que yo esté aquí de continuo. También soñamos becar a jóvenes vulnerables en sus estudios haciendo una experiencia de creación sonora para profesionales. Este premio Ondas es un reconocimiento superior y un honor. Una oportunidad muy valiosa para que nuestras historias lleguen más lejos y sean escuchadas.

¿Echa de menos Monforte?

Monforte es mi familia, mis amigos y amigas de toda la vida y mi barrio, A Estación. Es el punto de referencia, donde cogí aire todos estos años. Mis padres me dieron alas cuando me permitieron estudiar Periodismo en Madrid y nunca me las han pedido de vuelta. Han acompañado mi vuelo incluso sin entenderlo. A pesar del dolor de la distancia y de la preocupación, siempre han estado ahí. Y eso es un privilegio