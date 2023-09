Quejas en Monforte por la tardanza en la realización de pruebas TAC

Crecen en los últimos tiempos las quejas entre los usuarios del hospital comarcal de Monforte por la tardanza a la hora de realizarse TAC. Los casos más graves se dan entre pacientes oncológicos. Varios de ellos denuncian que no pueden seguir con sus tratamientos al no contar con diagnósticos sobre la evolución de sus enfermedades.

Ese es el caso de Montse Iglesias, una mujer de 46 años con un cáncer metastásico que estuvo semanas con unos marcadores altos sin recibir las conclusiones de su TAC. Según ella misma señala, hace poco le dieron el resultado de las pruebas, pero fue "porque protesté muy airadamente".

Montse Iglesias critica que una paciente como ella "no puede gastar las energías en pedir que le hagan las pruebas. Debo centrarme en mi enfermedad". La afectada asegura que sus reclamaciones siempre tuvieron la misma respuesta. "Nos dicen que los radiólogos no dan a basto y que como yo hay más y tenemos que esperar, que es una frase que me enerva", subraya.

Este periódico ha tenido conocimiento de un caso parecido, que ha derivado en una reclamación presentada esta misma semana en el hospital. Se trata de otro paciente oncológico, de unos 40 años, con un TAC preferente solicitado el pasado 20 de junio.

Según denuncia, el pasado lunes la esposa de este usuario se dirigió al servicio de Radiología para pedir información sobre el estado de solicitud de dicho TAC, a lo que se le contestó "que hai moita xente na mesma situación e que xa se poñerían en contacto con nós".

Asegura el afectado que reclamaron el volante del TAC para ser atendido en la sanidad privada. Le fue denegado, según les transmitieron, "porque teñen que ser específicas do radiólogo do hospital de Monforte".

Finalmente, y tras volver a didirigirse al servicio, el hombre pudo someterse al TAC el pasado martes. Sin embargo, este mismo viernes acudió a consulta con su oncóloga y todavía no contaban con el resultado, por lo que regresó a su domicilio sin someterse al tratamiento que necesita.

Un vídeo de denuncia en las redes sociales

Montse Iglesias llegó a tal punto que esta misma semana subió un vídeo a la red social TikTok para denunciar la situación a la que se enfrenta.

La mujer indica que en una ocasión la derivaron al Virxe dos Ollos Grandes de Lugo para hacerse un TAC. "Intenté que otra vez me dejasen hacer el TAC en otro sitio, pero me dijeron que no, porque al no haber lista de espera no derivan a gente. Entonces sí que ya no entendí nada", critica.

Este diario intentó este viernes sin éxito conocer la visión del Sergas y también de la gerencia del hospital comarcal monfortino acerca de esta problemática.