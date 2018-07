Quejas en Monforte por la basura que algunos vecinos depositan en la acera

El equipo de gobierno local de Monforte apostó hace unos años por un sistema de recogida de basura que obliga a los vecinos a sacar sus bolsas a la calle en un horario muy determinado, cuando se colocan en las aceras los cubos para dicho fin. El plan funcionó bien los primeros años e incluso se apreciaba una mejoría en el nivel de limpieza de las calles de la ciudad, pero ahora la población parece haberse relajado y cada vez es más habitual ver bolsas de basura tiradas en las aceras fuera de horario o amontonadas junto a los contenedores para cartón y vidrio.

Además de la mala imagen que se da de la ciudad, tirar la basura directamente en la acera también puede convertirse en un problema de salud pública en pleno verano y con una ola de calor a las puertas.

La situación es cada vez más habitual y llegó al pleno celebrado anoche en Monforte de mano del BNG. El portavoz de la formación pidió que se tomen medidas para que los vecinos cumplan los horarios y bajen a la calle la basura solo cuando están los cubos. También propuso que se investiguen las razones por las que no se respetan las condiciones del servicio. "En plena época de turismo e coa calor do verán os veciños deberían respetar ao máximo os horarios dos cubos para non chegar a un problema de salubridade", explicaron fuentes del BNG este lunes.

El partido achaca la mayoría de los casos a un problema de «falta de civismo» y considera que se debería vigilar y tomar medidas contra los infractores.

Sin embargo, también existen quejas de los vecinos sobre los horarios del cubeo y reclaman que se amplíen. Los residentes de algunas vías, como la Rúa San Pedro, se quejan de que los cubos se colocan muy tarde, lo que dificulta que, por ejemplo, la gente mayor baje a esas horas de la noche su basura.