Quejas en Brollón por la reducción de grupos y profesores en el colegio

La dirección, el claustro y la asociación de madres y padres (Anpa) del colegio de A Pobra do Brollón han mostrado su malestar por la decisión de la Consellería de Educación de reducir los grupos para los alumnos y alumnas de Primaria. Además, denuncian que contarán con un profesor menos a tiempo completo.

La comunidad educativa brollonesa tiene previsto acudir este jueves junto a otros centros a una manifestación que tendrá lugar ante el multiusos de Lugo.

La directora del colegio, Adoración Fernández, más conocida como Dora, explicó que el curso pasado los aproximadamente 40 niños y niñas matriculados en el colegio de A Pobra do Brollón se dividieron en un grupo de Educación Infantil y tres de Primaria: los de primer curso con los de segundo, los de tercero con los de cuarto y los de quinto con los de sexto.

El año que viene habrá un grupo de Infantil y dos de Primaria. Una de las aulas se conformará con estudiantes de primer, segundo y tercer curso y la otra, con los de cuarto, quinto y sexto.

"Non é viable que un neno que pasa da educación infantil á primaria e precisa coller novos hábitos comparta clase con outro de terceiro que acaba de cambiar de ciclo. Necesitan unha atención moi individualizada e non podemos esquecernos de segundo", señaló la aún directora, que se jubilará el 31 de agosto. "Cumprirei ata entón co meu traballo e buscarei o mellor para o colexio", dijo.

La docente indicó que el curso pasado ya hubo solo dos grupos de Primaria para las asignaturas de Educación Física, Plástica, Música y Religión. En estas circunstancias, Adoración Fernández afirmó que en muchas ocasiones los profesores del centro se vieron desbordados, por lo que teme que la situación empeore el próximo ejercicio académico.

La directora del colegio apunta que el curso pasado hubo en A Pobra do Brollón cinco docentes a tiempo total y tres itinerantes, compartidos con otros centros. "Dende Educación xa nos comunicaron que perderemos un profesor ao completo, así que a calidade no ensino vaise ver moi mermada", lamentó.

El alcalde, el nacionalista José Luis Maceda, mostró su apoyo a la causa y confirmó que irá a la manifestación. "Temos que evitar os recortes e dotar ao rural de máis medios e servizos", aseveró.