MENTALIDAD de crecer de forma constante, de mejorar y hacerse un nombre de veterano poco a poco, con el gusanillo de correr entre los mejores como gasolina para el espíritu deportivo de un piloto que busca disfrutar en el sufrimiento. Eduardo Iglesias correrá su tercer Dakar con el reto de meterse entre los cincuenta primeros en motos y seguir mirando para arriba en una clasificación en la que acabó en el número 96 en su debut y en el 53 el año pasado.

Tres ediciones ya en el Dakar, si se lo dicen hace diez años no se lo habría creído…

No, ni de coña, ya te digo yo que no me lo creía ni de coña (ríe).

¿Este Dakar le hace más ilusión que los otros dos?

Son ilusiones distintas. El primer año fue mucho más grande, porque correr un Dakar era una ilusión que tenía desde pequeñito y fue algo increíble que se cumpliera. Estos dos últimos años fueron ilusiones distintas, con ganas de mejorar, incluso de disfrutar. El primer año fue terrorífico y el segundo ya tenía más experiencia. Estoy ilusionado y con muchas ganas, pero quizás el primer año sea el más emocionante de todos.

¿Se pensó el volver al Dakar?

Vine del primer Dakar, a pesar de haber acabado siendo debutante, y me dije que no volvía. Pero al final, en quince días, ya estaba pensando en volver. Este segundo año fue un poco parecido. Me dije que no merecía la pena, pero al final no sé qué tiene el Dakar que te engancha y al poco de correr ya estás pensando en volver. ¿Costó más este año a nivel de preparación o de patrocinios? Pensé que este tercer año sería más fácil conseguir patrocinadores por la repercusión, por haber acabado las otras dos ediciones y por haber pasado un poco lo duro de la pandemia. Pero estoy muy contento con el trato de instituciones y de empresas privadas, pero me costó mucho conseguir patrocinadores. En cuanto al tema de la preparación, pude entrenar mucho más todo el año, por lo que estoy bien a nivel físico y de moto y carreras. Fue un año muy largo por todo esto, pero estoy muy contento por la preparación que llevo.

¿Cuál será el objetivo?

El mismo de los dos otros años, que es conseguir acabar. Soy un piloto amateur y mi objetivo es ese. Cuantos más días en carrera, más repercusión y mejor para los patrocinadores, porque ellos quieren que esté lo máximo posible. Pero como en todos los deportes uno quiere estar lo más arriba posible. Lo primero es acabar y, una vez conseguido eso, quiero mejorar la posición del año pasado y poder meterme entre los cincuenta primeros.

Cuenta ya con un bagaje detrás...

Llevo dos años y eso ya es algo. El primer año siempre se paga un poco la novatada. Por muchas carreras que hubiera hecho antes en Marruecos o carreras de desierto el Dakar es el Dakar. En la tercera edición sabes a qué atenerte. La experiencia te vale para preparar bien el Dakar. La gente siempre me pregunta: ¿vas bien preparado? Y yo le digo que no, porque siempre se puede ir preparado a una carrera tan dura.

En estos dos años, ¿qué cosas ha mejorado y qué debe mejorar?

Mi punto un poco débil es la navegación. Es algo que requiere mucha experiencia, mucha concentración y muchos kilómetros en el desierto. Este año me dediqué un poco más a mejorar en este aspecto. Creo que se va anotar la mejoría y eso me ayudará a evolucionar dentro de la carrera.

¿El recorrido cambió mucho?

Es nuevo cien por cien. Ellos este año habían presentado un recorrido en el que se bajaba mucho más al sur de Riad. Es una zona muy desértica de Arabia. En mayo, en la presentación, se dijo que iba a haber muchas más dunas y mucha más arena. Pero en el recorrido definitivo que presentaron en octubre no se parece en nada. Creo que en la zona sur se va a parecer más al año pasado, por esa zona donde iba a haber mucha duna. Pero será duro, porque el Dakar siempre es duro.

¿Le va mejor o peor ese trazado?

A mí las dunas se me dan bastante bien. No es algo que me preocupe o que me dé problemas. El año pasado hubo mucha piedra, por eso este año decían que iba a haber más dunas. Yo, como hago mucho enduro, las piedras se me dan bien y siempre se me dieron bien. Prefiero hacer dunas, porque una caída en una zona de piedras te puede provocar fracturas.

"Decidimos comprar una nueva moto para tener más garantía mecánica y estar más tranquilos"

Hay moto nueva...

Es la misma con la que corrimos las dos últimas ediciones, pero nueva. Estuvimos barajando el mantenimiento y el cambio de motor a la moto antigua, pero al final decidimos comprar una nueva y tener un poco más de garantía mecánica. Es muy importante no tener problemas en cuanto a la mecánica. Con una moto nueva estamos más tranquilos.

¿Se adaptó perfectamente a la nueva montura entonces?

Sí, es exactamente la misma pero nueva, por lo que la adaptación no me hizo casi falta.

¿Los protocolos de salud se han endurecido por la variante ómicron?

Son quizás un poco más laxos que el año pasado, pero no sé si habrá algún cambio. El año pasado teníamos que ir con una PCR negativa para volar. Allí teníamos una pequeña cuarentena de tres días y el gobierno saudí nos hacía una PCR allí. Si dabas positivo te quedabas confinado y si no, pues pasabas a poder salir del hotel y hacer el protocolo de verificaciones y todo eso. Este año será algo parecido. Primero habrá que pasar una PCR para volar y después tenemos dos días para pasar una PCR allí, pero sin confinamiento. Es más fácil que el año pasado, pero tal y como se está poniendo esto y con esta variante igual puede haber varios cambios de última hora.