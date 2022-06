¿Qué fue de... Severino Rodríguez?

Corría el año 2003 cuando el voto de Celestino Torres (Iniciativa Galega) propició sacar del gobierno local a los populares y que Monforte contase con un gobierno de coalición BNG-PSOE, así como que en el sillón de la presidencia de la corporación municipal se sentase por primera vez en la historia un nacionalista, Severino Rodríguez Díaz (Monforte, 1956).

Su trabajo durante su primer mandato tuvo como resultado que en las elecciones municipales de 2007 siguiese ostentando el bastón de mando, aunque en esta ocasión con mayoría absoluta. Cuatro años más tarde, en 2011, el apoyo de la ciudadanía mermó, viéndose obligado a gobernar con mayoría simple al no llegar a un acuerdo para reeditar la coalición con los socialistas. Finalmente, unos meses antes de los comicios de 2015, Severino Rodríguez anunció que no volvía a presentarse y que abandonaba la política activa.

Severino Rodríguez son su equipo de gobierno. AEP

Fue una decisión que, cuenta, "tomeina por tres motivos. Un foi que doce anos parecíame un tempo razoable e que era san políticamente falando dar un paso á beira. Outro foi que o meu pai empezaba a enfermar e necesitaba máis atención e o terceiro, dacordo ca miña parella, pensamos que eses doce anos eran máis ca suficientes para dedicarllos a unha institución".

Su marcha fue el principio del fin del BNG a nivel local, partido que comenzó a desintegrarse. Preguntado si fue el culpable del colapso de su partido (actualmente solo tiene un edil) dice que no es quien para opinar al respecto. "Se alguén quere responsabilizarme, pois que o faga", sentencia.

Sobre su tres mandatos asegura que fue "feliz, aínda que tamén pasei momentos duros. Tiven moita sorte e apoio da veciñanza. A xente portouse moi ben conmigo e estoulle moi agradecido".

Rodríguez recibe a Fraga durante un retiro que hizo en el Parador de Monforte. AEP

Si se le recuerdan algunas situaciones incómodas, como las reiteradas denuncias en el juzgado contra él y miembros de su equipo de gobierno presentadas por Jesús Pereira, un vecino de la parroquia de Moreda que había fundado Independientes de Lemos, Severino Rodríguez indica que le sorprende que "cando o BNG deixou de gobernar el desapareceu", por lo que piensa que "dalgún xeito estaba auspiciado por alguén para facer dano". Por lo demás, ninguna de aquellas querellas tuvo recorrido.

Por lo que respecta a la actualidad, que sigue desde su estatus de jubilado (estuvo como socio en la gestoría Trámite de Monforte), señala que no quiere opinar sobre el actual gobierno socialista. "O mesmo día que entregei o bastón de mando decidín non facer manifestacións públicas sobre o funcionamento do goberno que me sucedeu, aínda que si opino nas conversas que manteño co meu círculo máis próximo".

No habla del gobierno del socialista José Tomé, pero al preguntarle cómo ve Monforte no duda en mostrar su preocupación por la pirámide poblacional. "É o problema máis importante que temos e menos mal que contamos cunha importante poboación estranxeira que nos está a salvar de moitas cousas". Piensa que los inmigrantes se integran bien en la sociedad monfortina.

También opina acerca de las oportunidades de Monforte en cuanto a desarrollo. Considera que el marchamo Ribeira Sacra puede dar mucho de si y que se debería hacer un esfuerzo por la conectividad, no solo a nivel de transportes, sino también en lo referente a la digital para que "en calquer lugar do noso concello un poida conectarse con calquera parte do mundo".