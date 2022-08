¿Qué fue de... Manuel Anxo Taboada?

Once años lleva Manuel Anxo Taboada apartado de la primera línea. Fue alcalde de Chantada en dos etapas y con dos formaciones distintas, Chantada Nova y el PSdeG-PSOE. A la edad de 67, este profesor jubilado de Lingua Galega ve los toros desde la barrera, pero atento a la política. De hecho, sigue siendo militante socialista.

"Teño un neto, axudo o meu irmán co gando, dou paseos, leo a prensa, boto partidas de dominó... Levo unha vida moi tranquila. O meu tempo xa pasou. Coa miña idade, xa non procede encabezar ningunha lista", indica.

Dicen que la política hace extraños compañeros de cama y en 1991, Chantada era una ensalada de partidos, entre los que se encontraba el independiente Chantada Nova, liderado por Taboada. "Obtivemos tres de 17 concelleiros e a dereita estaba dividida. O alcalde anterior, Sergio Vázquez Yebra, apoiounos para que gobernaramos", recuerda.

El apoyo de Yebra (que encabezaba una escisión del PP) se evaporó. En las elecciones de 1995, Chantada Nova mejoró sus resultados (fue la lista más votada y pasó de tres a seis), pero no consiguió mayoría absoluta y una moción de censura en enero de 1996 aupó a la alcaldía al popular Manuel Lorenzo Varela, actual regidor chantadés.

"Lembro aquela primeira etapa como ilusionante, de renovación e entrada de xente nova, con outra forma de entender a política e a vida. Fun o primeiro e ata o de agora único alcalde de esquerdas da democracia en Chantada", apunta Taboada, quien señala "o contencioso do canon do encoro de Belesar gañado á Deputación de Cacharro, as escolas deportivas, o remate do parque Eloísa Rivadulla ou a elaboración do proxecto do paseo fluvial" como medidas más destacadas.

Taboada, a la izquierda, en su época de militancia en el BNG. AEP



Tras Chantada Nova, Taboada militó en el BNG y luego se integró en otra lista de independientes. En 2007 encabezó la candidatura del PSdeG-PSOE y Varela y el PP perdieron la mayoría. Cuatro ediles socialistas unidos a tres del BNG favorecieron un gobierno de coalición a semejanza del que mandaba entonces en la Xunta de Galicia.

"Foi un período moi importante, porque grazas ao cobro do canon, que se materializou neses anos con Besteiro coma presidente da Deputación, puidemos facer moitas obras", explica.

Taboada y Besteiro, delante de la presa de Belesar. AEP

Entre dichas actuaciones, Taboada subraya "a restauración da igrexa de Nogueira, a construción do auditorio e do edificio de servizos, a rehabilitación dos Pendellos, a renovación das piscinas exteriores, a remodelación do campo de fútbol, a ampliación do polígono ou a adquisición do campo do San Lucas".

Hubo también aspectos negativos. "A segunda etapa supuxo moito desgaste persoal. Non foi un goberno cómodo, se cadra porque o plantexamos mal, e ao non dispor de adicación exclusiva tiven que compaxinar a alcaldía coa dirección do instituto Val do Asma", rememora Taboada.

El bipartito a la chantadesa no renovó en 2011 la confianza de los vecinos. El BNG mantuvo sus tres concejales, pero el PSdeG-PSOE cayó a dos y la alcaldía fue de nuevo, en minoría, para Varela, de aquellas candidato del grupo independiente Inta y que años más tarde regresó al PP.

Del actual gobierno local, Manuel Anxo Taboada, solo dice que lo ve "coma sempre". Está más preocupado por las alternativas. "A esquerda en Chantada está moi dividida, un luxo que esta vila non se debería permitir. Con máis unión poderíamos estar gobernando", concluye.