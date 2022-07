¿Qué fue de... Juan Carlos Díaz?

Lleva medio siglo vinculado al Calasancio, tantos como los que ha cumplido este club deportivo, que prepara una serie de actos para conmemorar tal aniversario. Juan Carlos Díaz (Sober, 1960) cuenta que su vinculación con la entidad comenzó cuando cursaba estudios en el colegio de los Escolapios, siendo jugador hasta que cumplió los 18 años. Tiempo después, ya en 1994, entró a formar parte de la directiva cuando Pedro Vázquez, un conocido bancario de Monforte ya fallecido, ejercía de presidente del club. Cesó en sus funciones dentro del club cuando en 1999 entró se integró en la corporación monfortina de manos del Partido Popular que lideraba en aquel entonces Nazario Pin Fernández.

En política estuvo solamente un mandato, por lo que en 2003, cuando abandonó, fue designado para ser el quinto responsable del Calasancio, cargo que aún ejerce. Dice que la presidencia del Calasancio "no tiene nada que ver con la de los grandes clubes, donde se dan disputas para ponerse al frente. Aquí nadie se pelea porque hoy por hoy es difícil encontrar a alguien que quiera trabajar por amor al arte. Antes, años atrás, había una mayor implicación social tanto con este club como con otros de Monforte. Hoy por hoy, las preferencias de la gente son otras", destaca.

Juan Carlos Díaz (derecha), con los expresidentes del Calasancio. AEP

Lleva 20 años dirigiendo la entidad. "Creo que son bastantes y que es el momento de que a corto o medio plazo alguien me dé el relevo. Es el momento porque, además, entre jugador y directivo viví, de forma privilegiada, toda la historia del Calasancio".

Considera necesario un giro en el club hacia una semiprofesionalización. "Es preciso disponer de un director deportivo asalariado que lleve el peso del día a día. Y es que hablamos de 14 equipos que suman un total de 260 futbolistas entre niños y jóvenes".

Sobre lo hecho desde los inicios de la entidad, destaca la consecución de unas "instalaciones deportivas envidiables", con un campo de fútbol de césped artificial que ahora, gracias a la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, será renovado. "Es una obra que gestionó el alcalde, José Tomé, al que le estamos enormemente agradecidos, pues el cambio del césped era obligado".

Juan Carlos Díaz dice que sin ese apoyo de la administración local al Calasancio le hubiese resultado imposible acometer tal proyecto. "Aquí, los padres pagan una cuota de 180 euros al año para que sus hijos formen parte del club, que se desarrollen en él como futbolistas", señala. No cobran más porque "nos adaptamos a la realidad económica monfortina. Con esas cuotas y con las subvenciones a las que podemos tener acceso somos capaces de mantenernos. No aspiramos a más, solo a cubrir el presupuesto de funcionamiento".

Juan Carlos Díaz, en uno de los reconocimientos que recibió por su trayectoria. AEP

Echando de nuevo la vista atrás repasa su paso por la política como concejal delegado de Deportes. Dice que entre lo más destacado de lo realizado fue "gestionar las subvenciones que se le otorgaban desde el Ayuntamiento a las entidades deportivas de la ciudad, ajustándolas a sus verdadera necesidades". También habla de la puesta en marcha del estadio de A Pinguela y haber logrado que Calasancio y Club Lemos fuesen de la mano.

"Considero, modestia aparte, que no lo hice tan mal. Hasta me organizaron un homenaje cuando abandoné el cargo". Fue, añade, "un periodo interesante", aunque dice que no repetiría. "No es que me arrepienta de nada, pero como experiencia me llegó".