¿Qué fue de... José R. Casanova?

Lleva a Monforte dentro de su corazón. Se trata de José Ramón Casanova (Ribasaltas, 1950), catedrático de Biología que se jubiló en 2010 pero que en su periodo como docente y director del instituto de enseñanza secundaria A Pinguela ayudó a poner en marcha numerosos proyectos medioambientales en un momento en el que tales tareas eran una ‘rara avis’ y que gracias a su empeño en ese campo estudiantes de la Ribeira Sacra participaron en foros nacionales e internacionales relacionados con la conservación de la naturaleza.

Además de llevar el nombre de Monforte por toda España y varios países del extranjero físicamente para divulgar los planes educativos de A Pinguela se empeñó en que todo ello llegase a cualquier rincón del mundo. Casanova, en un momento en el que internet comenzaba a destacar y aún no existían las redes sociales, creó una web llamada www.jrcasan.com, donde documentó todos aquellos viajes con estudiantes y numerosas actividades desarrolladas en el centro.

Año 2006, Casanova, con un grupo de alumnos de A Pinguela. AEP

La página sigue activa y en ella se pueden consultar datos históricos sobre Monforte, existiendo un enlace lleno de fotografías de finales de los años 70 del siglo pasado con reconocidos vecinos de la ciudad, entre otros muchos contenidos interesantes.

José Ramón Casanova recuerda su estadía en A Pinguela. "Foi unha época moi especial. Daquela púxose un xardín botánico en marcha cunha extensión de 20.000 metros cadrados con todas as especies autóctonas de Galicia e outras moitas representativas doutros lugares. Creo que é un dos xardíns públicos relevantes de España, no que as especies están identificadas en galego, castelán e inglés. Hoxe segue a ser un emblema do centro e recibe moitas visitas ao longo do ano".

Echa la mirada atrás para comentar que cuando llegó a A Pinguela "había un ensino diferente, máis práctico, e a partir do xardín botánico facíanse moitos traballos para implicar os alumnos. Tamén deu lugar a estar presentes en moitos congresos e a entrar na rede internacional ‘Caratekers of the Environment’ para mostrar iniciativas como, ademais do xardín, traballos feitos sobre as fontes de Monforte ou a Rota dos Muíños, que sacamos adiante polo río Cabe, entre o centro da cidade e cerca da parroquia da Parte. Hoxe, esa ruta existe e cando o Concello a tiña limpa eran moitos os que a usaban para ir a pé ata a romaría de San Mateo, que terá lugar o próximo día 21".

Casanova, en un seminario en China sobre escuelas verdes en 2004. AEP

Casanova reparte actualmente su tiempo libre entre paseos, siempre acompañado con una cámara digital para recoger cualquier imagen impactante, pero también dentro del ámbito social.

Siempre que puede, cuenta, coge el coche y se acerca hasta cualquier lugar de la Ribeira Sacra que sobresale por su riqueza paisajística o patrimonial. Está, dice, especialmente enamorado de O Courel. Lamenta profundamente el gran incendio que

arrasó más de 11.000 hectáreas en el mes de julio, mostrándose "minimamente satisfeito" de que las llamas no diesen entrado en A Devesa da Rogueira. "Se arde

esta fraga primixenia sería un desastre ecolóxico de magnitudes bíblicas", destacó.

Por lo demás, disfruta de su familia y de la compañía de sus numerosos amigos, pues si alguien es conocido en Monforte este es José Ramón Casanova, el vecino de Ribasaltas experto en Biología y que llevó el nombre de su ciudad por toda España y medio mundo.